Xét xử vụ thảm án khiến 3 mẹ con tử vong ở Đồng Nai

Sáng nay, ngày 6/10, TAND TP Đồng Nai sẽ xét xử công khai vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người vô tội tử vong, một người bị thương nặng xảy ra tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh.

Theo quyết định đưa vụ án hình sự ra xét xử sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Đức Anh (sinh năm 2005, ngụ phường Hố Nai, TP Đồng Nai) bị Viện KSND TP Đồng Nai truy tố về các tội "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Một phân cảnh thực nghiệm, đối tượng Nguyễn Đức Anh đột nhập vào nhà bị hại.

HĐXX gồm: Thẩm phán Võ Thị Thanh Phượng (Chủ tọa phiên tòa), thẩm phán Trần Nam Phương cùng các Hội thẩm nhân dân: Đoàn Văn Đây, Dương Thanh Long và Bùi Tấn Đô. Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa là ông Nguyễn Hoàng Phong (Kiểm sát viên).

Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Anh và chị Đ.T.P.A. từng có quan hệ tình cảm. Sau khi chị P.A. chủ động chia tay, ngày 3/9/2026, Đức Anh tìm đến nhà chị này và tìm cách đột nhập nhưng không thành do cửa bị khóa.

Sau đó, Nguyễn Đức Anh trèo sang nhà anh N.V.Q. ở liền kề nhà chị P.A và đột nhập vào bên trong. Tại đây, Đức Anh dùng dao tấn công anh Q. là chủ nhà. Trong lúc chống trả để bảo vệ bản thân, anh Q. khiến Đức Anh bị thương.

Tuy nhiên, Đức Anh tiếp tục truy đuổi anh Q. ra khu vực đường phía trước nhà và dùng dao tấn công nhiều lần. Anh Q. bị nhiều thương tích nghiêm trọng với tỷ lệ tổn thương cơ thể được xác định là 76%.

Sau khi tấn công anh Q., Nguyễn Đức Anh quay vào nhà và tiếp tục tấn công các thành viên còn lại trong gia đình. Vụ tấn công khiến chị H.T.M. (vợ anh Q.), cháu N.N.H. (sinh năm 2025) và cháu N.T.H. (sinh năm 2015, cùng là con của anh Q.) tử vong.

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, lực lượng Công an TP Đồng Nai đã bắt giữ Nguyễn Đức Anh tại hiện trường.