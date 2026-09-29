Xét xử vụ tài xế gây tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Sáng 29/9, Tòa án nhân dân Khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (sinh năm 1992, ngụ xã Tam Ngãi) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Tài xế Trung được đưa vào phòng xét xử. (Ảnh: Trung Ngãi).

Phiên tòa được mở sau thời gian tạm hoãn do bị hại và người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị hại vắng mặt.

Mẹ nạn nhân mang theo di ảnh con gái đến tham dự phiên toà. (Ảnh: Trung Ngãi).

Lực lượng công an được bố trí tại khu vực xét xử để bảo đảm an ninh, trật tự.

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 45 phút ngày 4/9/2024, Trung điều khiển xe tải biển kiểm soát 84C-102.77 lưu thông trên Tỉnh lộ 901, hướng Vàm Vòng - Vĩnh Xuân. Khi đến Km8, đoạn qua xã Vĩnh Xuân, Trung vượt một xe bán tải đang dừng bên lề phải cùng chiều nhưng lấn sang phần đường dành cho xe đi ngược chiều.

Thời điểm này, em Thạch Nguyễn Xuân Nh. điều khiển xe đạp điện theo hướng ngược lại nên phanh dừng xe. Phía sau, em Nguyễn Ngọc Bảo Tr. (sinh năm 2010) chở em Lâm Mỹ Ng. bằng xe đạp điện, va chạm vào xe của Nh. khiến cả người và phương tiện ngã xuống đường. Bánh trước bên trái xe tải do Trung điều khiển cán qua người em Tr. khiến nạn nhân tử vong trong ngày do suy hô hấp cấp vì chấn thương ngực kín.

Rất đông phóng viên các cơ quan báo chí đến dự, đưa tin phiên toà. (Ảnh: Trung Ngãi).

Cơ quan điều tra xác định nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn là Trung vượt xe không bảo đảm an toàn, lấn sang phần đường ngược chiều.

Trong quá trình điều tra, Trung thành khẩn khai báo. Gia đình bị cáo đã tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả 150 triệu đồng. Viện Kiểm sát xác định bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ theo quy định.

Bị cáo Trung (đeo khẩu trang) tại toà. (Ảnh: Trung Ngãi).

Đáng chú ý, Trung cũng là tài xế liên quan vụ nổ súng xảy ra tại Vĩnh Long ngày 28/4/2025, khi ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha của nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông) dùng súng bắn Trung rồi tự sát.

Sau vụ nổ súng, Trung bị tổn thương cơ thể 90%, hiện bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do mất trí sau chấn thương não. Tuy nhiên, theo kết luận giám định, tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông ngày 4/9/2024, Trung vẫn đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Phiên tòa đang thực hiện phần thủ tục, kiểm tra sự có mặt của những người tham gia tố tụng.

Báo Đại Đoàn Kết tiếp tục cập nhật phiên xét xử.