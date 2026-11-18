Trả lời thẩm vấn tại tòa, “đại gia điếu cày” đề cập đến nguồn tài chính để khắc phục hậu quả vụ án cũng như các sai phạm tại những dự án khác. Bị cáo khai, ngoài 530 tỷ đồng đã nộp cho cơ quan thi hành án, doanh nghiệp còn có nguồn lực từ các dự án bất động sản đang triển khai, trong đó có Khu đô thị Thanh Hà.

Theo ông Lê Thanh Thản, doanh nghiệp còn hơn 200ha đất tại khu đô thị này đã thực hiện các thủ tục liên quan nhưng chưa được phê duyệt quy hoạch nên chưa thể triển khai xây dựng. Vì vậy, bị cáo mong muốn Sở Xây dựng Hà Nội cùng các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện thủ tục pháp lý, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục thực hiện dự án.

“Khi được cơ quan chức năng chấp thuận, doanh nghiệp có thể triển khai khoảng 50 block nhà ở thương mại tại Khu đô thị Thanh Hà. Sơ bộ ban đầu chúng tôi đã có 10.000 tỷ đồng, sau này giá trị sẽ tăng lên và thu dần tiền về”, ông Lê Thanh Thản trình bày.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử vụ sai phạm xảy ra tại CT6 Kiến Hưng. Ảnh: CTV

“Đại gia điếu cày” kỳ vọng việc tháo gỡ những vướng mắc pháp lý tại dự án sẽ giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính để thực hiện các nghĩa vụ bồi thường, khắc phục hậu quả cho những người bị hại.

Cựu phó chủ tịch phường đề nghị tòa trả hồ sơ vụ án để xem xét lại

Bị cáo buộc phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ, Hà Nội) không thừa nhận tội, cho rằng việc truy tố là không đúng người.

Bị cáo Hưng trình bày, tại thời điểm xảy ra vụ án, lực lượng không có, đồng thời bị cáo không được giao nhiệm vụ kiểm tra công trình.

“Nếu chúng tôi được giao nhiệm vụ mà thực hiện không đúng thì mới là thiếu trách nhiệm. Tuy nhiên, chúng tôi không được vào bên trong công trường để kiểm tra. Chúng tôi đã báo cáo quận về việc này nhưng quận không có chỉ đạo gì thêm”, bị cáo Hưng khai.

Những người bị hại của ông Lê Thanh Thản làm thủ tục vào phòng xét xử. Ảnh: Thạch Thảo

Vẫn theo lời khai của cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ, đối với các dự án chung cư, bị cáo và đồng nghiệp đã làm hết sức, thậm chí vượt cả thẩm quyền.

Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh lên tiếng: “Đối với cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, việc kiểm tra trên địa bàn không phải nhiệm vụ được giao mà là nhiệm vụ thường xuyên”.

Đáp lại, bị cáo Hưng tiếp lời: “Chúng tôi đã nỗ lực làm hết trách nhiệm, vượt ngoài năng lực, khả năng của địa phương. Chúng tôi cũng không mong muốn điều này xảy ra”.

Bị cáo Đỗ Văn Hưng đề nghị HĐXX xem xét khách quan, toàn diện vụ án, áp dụng Nghị quyết 29 của Quốc hội, không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo và các đồng phạm.

Về phần mình, bị cáo Bùi Văn Bằng (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng) khai, đối với dự án CT6 Kiến Hưng, bị cáo và các đồng nghiệp không được giao nhiệm vụ kiểm tra, cũng không thể vào công trường để kiểm tra. Bị cáo cho biết từng đề xuất kiểm tra tại cuộc họp giao ban quận, nhưng không có văn bản đề xuất.

Theo bị cáo Bằng, do không được giao nhiệm vụ kiểm tra nên việc VKS truy tố bị cáo là không đúng người. Từ đó, bị cáo đề nghị HĐXX trả hồ sơ để xem xét lại.

3 bị cáo còn lại là Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ), Nguyễn Duy Uyển (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ) và Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) đều khai rằng không được giao nhiệm vụ kiểm tra dự án CT6 Kiến Hưng.