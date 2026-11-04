Xét xử vụ Phó Đức Nam: Tiếp tục điều tra hoạt động của 5 cổng thanh toán

Đại diện VKS nêu quan điểm giải quyết vụ án tại phiên tòa sáng nay.

Trong phần luận tội và đề nghị mức án tại phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng các đồng phạm, đại diện VKS đề nghị những mức hình phạt nghiêm khắc đối với các bị cáo giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo và rửa tiền. Trong đó, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cùng bị đề nghị mức án tù chung thân.

Bên cạnh việc đề nghị mức án nghiêm khắc đối với nhóm bị cáo chủ mưu, cầm đầu, đại diện VKS cũng đề nghị các mức án có sự phân hóa, thể hiện chính sách khoan hồng đối với những bị cáo có vai trò thứ yếu, mức độ tham gia hạn chế trong vụ án.

Đáng chú ý, đại diện VKS cho biết, do thời hạn tố tụng, một số nội dung liên quan đến vụ án chưa được điều tra, làm rõ đầy đủ và sẽ tiếp tục được giải quyết trong giai đoạn 2.

Trong đó, hoạt động của các cổng thanh toán trung gian gồm: BigPay, ApotaPay, CPay và HTP… là một trong những nội dung trọng tâm cần tiếp tục làm rõ, nhằm xác định toàn diện vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) tại phiên tòa.

Cùng với đó, VKS đưa ra nhiều kiến nghị đối với các bộ, ngành và cơ quan chức năng về tăng cường quản lý hoạt động thanh toán trung gian, tài khoản ngân hàng, giao dịch trên không gian mạng; nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi lừa đảo, rửa tiền.

Làm rõ vai trò các cổng thanh toán trung gian trong giai đoạn 2

Theo đại diện VKS, trong vụ án trên, do thời hạn về tố tụng nên còn nhiều nội dung Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ và giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án như hành vi của hơn 1.400 đối tượng khác trong bộ máy của Phó Đức Nam, hành vi của các cổng thanh toán trung gian (bigpay, apotapay, Cpay, HTP…); hành vi có dấu hiệu rửa tiền của các đối tượng là người thân của Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và Ngô Thị Thêu khi đứng tên nhiều tài sản có giá trị lớn khác nhưng chưa làm rõ được nguồn tiền hình thành. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra và nhằm giải quyết triệt để vụ án.

VKS kiến nghị siết quản lý tài khoản ngân hàng, thanh toán trực tuyến

Liên quan đến công tác phòng ngừa tội phạm, đại diện VKS kiến nghị Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó nâng cao nhận thức của người dân về những rủi ro khi tham gia mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh chứng khoán quốc tế và Forex trên các sàn chưa được cấp phép.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình tại phiên tòa xét xử .

Kiến nghị Ngân hàng nhà nước yêu cầu các Ngân hàng Thương mại cổ phần trong việc rà soát quá trình mở, sử dụng tài khoản ngân hàng của các Công ty trách nhiệm hữu hạn. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, việc chấp hành pháp luật trong hoạt động phòng chống rửa tiền của các tổ chức được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Quản lý tài khoản ngân hàng và trung gian thanh toán: Nâng cao quy trình xác thực khách hàng (eKYC) khi mở tài khoản ngân hàng trực tuyến; kịp thời phát hiện và ngăn chặn các tài khoản có dấu hiệu bất thường như nhận tiền từ nhiều nguồn, giao dịch tần suất lớn hoặc chuyển tiếp tiền nhanh qua nhiều tài khoản, có dấu hiệu phục vụ cho mục đích rửa tiền hoặc đánh bạc.

Kiến nghị các Bộ, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động trên không gian mạng; thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Giao dịch điện tử, Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân; Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử; xác thực tài khoản ngân hàng, xác thực sinh trắc học khi thực hiện các giao dịch trong thanh toán trực tuyến trên Internet, hạn chế các trường hợp sử dụng vào mục đích hoạt động lừa đảo; sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) trong các giao dịch điện tử, góp phần phòng ngừa tội phạm.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố của người dân về các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, các bộ, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp nhanh, "khẩn cấp" truy vết dòng tiền, tạm khóa, phong tỏa tài khoản liên quan đến hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ bị đề nghị tù chung thân, nhiều bị cáo được xem xét khoan hồng

Trong phần luận tội và đề nghị mức án trước đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips) mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, từ 11-12 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Nam là Tù chung thân.

Về cùng 2 tội danh trên, bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) bị đề nghị tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, từ 10 - 11 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Ngọ là tù chung thân.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong (trú tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) bị đề nghị từ 8-9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, từ 5 - 6 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Phong là từ 13 - 15 năm tù.

Nguyễn Thị Thủy (trú tại phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh) bị đề nghị từ 5 năm 8 tháng tù đến 7 năm tù về 2 tội “Rửa tiền” và “Trốn thuế”.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức shark Bình) bị đề nghị từ 9-10 năm tù về tội “Rửa tiền”.

Nhóm bị cáo ở điểm cầu trực tuyến tại trại tạm giam.

Riêng bị cáo Phó Đức Tuấn (cháu họ của Phó Đức Nam) bị đề nghị từ 5 - 6 năm tù về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

177 bị cáo còn lại bị đại diện VKS đề nghị các mức án từ 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 20 năm tù về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.