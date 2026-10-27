Xét xử vụ Phó Đức Nam: Nhà đầu tư khai chuyện uống thuốc tự vẫn sau khi mất tiền

Chiều nay (27/10), tại phiên tòa xét xử Phó Đức Nam, Shark Bình và 186 bị cáo khác, HĐXX dành thời gian thẩm vấn các nhà đầu tư (những người bị hại).

Cáo trạng xác định, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ, tài sản chiếm đoạt là hơn 1.559 tỷ đồng.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, các nhà đầu tư cho biết ban đầu họ đều cảnh giác, lo sợ bị lừa khi nhận được những cuộc gọi tư vấn đầu tư. Tuy nhiên, các nhân viên của Phó Đức Nam kiên trì gọi điện, nhắn tin tư vấn, liên tục thuyết phục. Sau một thời gian được các đối tượng “rót mật vào tai”, các nhà đầu tư dần tin tưởng, đồng ý bỏ tiền đầu tư, để rồi bị chiếm đoạt số tiền lớn.

Một nữ bị hại trình bày, ban đầu bà từ chối khi được nhân viên của Phó Đức Nam gọi điện tư vấn đầu tư. Nhưng rồi sau nhiều ngày liên tục được tư vấn, dụ dỗ và lôi kéo, bà dần bị thuyết phục, đồng ý mở tài khoản và nạp tiền đầu tư.

Các bị hại vụ Mr Pips đến tham dự phiên tòa

“Thời điểm đó, người này bảo tôi nộp tiền vào ví ngân lượng của Shark Bình. Vì ông Bình là người có tên tuổi, thường xuất hiện trên truyền hình nên tôi tin tưởng, đầu tư hơn 6 tỷ đồng, để rồi bị lừa”, lời người bị hại.

Theo lời nhà đầu tư này, sau khi bị lừa mất tiền tỷ, cuộc sống gia đình bà bị xáo trộn. Từng là người chủ gia đình, bà nay bị chồng con coi thường vì mất một khoản tiền lớn. “Các bạn trẻ có ăn học mà lại đi lừa người dân. Tôi đề nghị HĐXX xử nghiêm các bị cáo và yêu cầu họ khắc phục hậu quả”, người phụ nữ nói.

Phó Đức Nam tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Một bị hại khác, bà Nguyễn Thị M., cho biết đã nạp hơn 10 tỷ đồng vào sàn đầu tư nhưng chỉ lấy lại được hơn 1 tỷ đồng, còn hơn 9 tỷ đồng bị chiếm đoạt. Theo bà M., tài khoản của bà bị “cháy” sau khi nghe lời dụ dỗ nạp thêm tiền với hy vọng lấy lại khoản tiền đã mất trước đó.

Bà M. bày tỏ, việc bị chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng không chỉ khiến bà thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần và danh dự. Sau khi xảy ra sự việc, vợ chồng bà liên tục mâu thuẫn, cuối cùng dẫn đến ly hôn. Theo bà M., số tiền bị mất là khoản bà vay ngân hàng và người thân. Hiện bà lâm vào cảnh khốn khó, phải bán hết nhà cửa, chuyển sang sống trong nhà thuê và vẫn mang nợ ngân hàng.

“​​Nỗi đau này, mỗi bị hại ở đây đều có một kiểu khác nhau. Nhiều lần tôi nghĩ quẩn, muốn quyên sinh. Tôi từng uống thuốc ngủ để tự tử nhưng may mắn được gia đình phát hiện kịp thời”, bà M. trình bày.

Bà M. đề nghị tòa xét xử các bị cáo đúng người, đúng tội, đồng thời yêu cầu bồi thường toàn bộ số tiền gốc và lãi.

Các nhà đầu tư khai chuyện được cấp dưới của Phó Đức Nam "rót mật vào tai"

Một bị hại khác là ông Phạm Xuân Tr. (SN 1975, ở Ninh Bình) cho biết, ông được bị cáo Từ Quang Huy gọi điện dụ dỗ đầu tư vào sàn IB Mex. Do lo ngại bị lừa, ông Tr. đã đến tận văn phòng gặp Huy để tìm hiểu, nhưng cuối cùng vẫn mất hơn 1,4 tỷ đồng.

Được đối chất tại tòa, bị cáo Huy thừa nhận toàn bộ lời khai của ông Tr. là đúng sự thật.

Về phần mình, ông Lưu Xuân T. cũng trình bày, ông được một số người gọi điện đến giới thiệu về sàn giao dịch. Lúc đầu, ông từ chối, không trả lời bất kỳ tin nhắn nào vì sợ bị lừa đảo. Nhưng sau đó, do các bị hại gọi điện liên tục để dụ dỗ, thuyết phục "rót mật vào tai" nên cuối cùng ông đã tham gia đầu tư.

Ông T. cho biết đã nạp 1.000 USD vào tài khoản MT4 và có lợi nhuận chỉ sau 2 ngày. Sau đó, được các nhân viên của Mr Pips gọi điện tư vấn, dụ dỗ nạp thêm tiền, ông tiếp tục đầu tư với mong muốn kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, cuối cùng, ông chỉ rút lại được 4,5 tỷ đồng.

“Hồi đó, tôi còn có ý định đi vay tiền để nạp thêm. Nếu khi ấy tôi vay xã hội đen thì không biết giờ này có còn đứng đây được không”, ông T. trình bày.