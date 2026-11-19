Xác định thời gian bàn giao nhà, hỗ trợ chuyển trường cho con em

Tại phiên tòa xét xử ông Lê Thanh Thản - cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Bemes, cựu Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh và các bị cáo liên quan đến sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng, các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cư dân cho rằng, người mua căn hộ là những người ngay tình, không biết và không thể biết về những sai phạm trong quá trình xây dựng dự án.

Theo các luật sư, phần lớn cư dân mua nhà từ chủ đầu tư trên cơ sở các thông tin quảng cáo, hợp đồng mua bán và cam kết về tính pháp lý của căn hộ. Người dân đã bỏ ra số tiền lớn, nhiều trường hợp tích góp trong thời gian dài hoặc vay ngân hàng để có nơi ở ổn định.

Các bị cáo và bị hại tại phiên tòa (Ảnh: Xuân Trung).

Trong quá trình mua bán, cư dân không được chủ đầu tư thông báo về những sai phạm liên quan đến quy hoạch, xây dựng cũng như việc các căn hộ không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Vì vậy, khi những sai phạm được phát hiện, người dân phải chịu nhiều hệ lụy, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và cuộc sống.

Các luật sư cho rằng, cư dân không có lỗi trong những vi phạm của chủ đầu tư, do đó không thể để người dân phải gánh chịu toàn bộ hậu quả. Việc xử lý dự án cần bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người mua nhà, đồng thời có giải pháp để các hộ dân ổn định cuộc sống.

Đối với những căn hộ được phép tiếp tục tồn tại theo phương án xử lý của thành phố, cư dân mong muốn được ở lại nơi đang sinh sống. Đây không chỉ là vấn đề tài sản mà còn liên quan đến công việc, sinh hoạt, việc học hành của con cái và các mối quan hệ xã hội đã hình thành trong nhiều năm.

Theo luật sư, việc cư dân mong muốn được tiếp tục sinh sống tại CT6 Kiến Hưng không đồng nghĩa với việc họ hài lòng với chất lượng công trình hay những bất cập của dự án.

Sau nhiều năm sống trong tình trạng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, người dân vẫn phải đối mặt với tâm lý bất an, khó khăn trong thực hiện các quyền liên quan đến nhà ở.

Đối với những căn hộ và nhà thấp tầng thuộc diện phải di dời, các luật sư đề nghị việc bồi thường cần được thực hiện thỏa đáng, bảo đảm quyền lợi của người dân theo giá trị thực tế của tài sản. Xem thêm: Xét xử vụ ông Lê Thanh Thản: Tranh luận giá căn hộ 40 triệu đồng hay 56 triệu đồng/m2

Ông Lê Thanh Thản cho rằng giá đền bù áp dụng 56 triệu đồng/m2 là "quá nặng" (Ảnh: Xuân Trung).

Các luật sư cho rằng, cư dân đã mua nhà bằng tiền của mình, có hợp đồng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán. Vì vậy, khi phải di dời do sai phạm của chủ đầu tư, người dân cần được bồi thường tương xứng, không thể để họ chịu thiệt thòi vì những vi phạm mà bản thân không gây ra.

Luật sư cũng đề nghị xem xét các điều kiện thực tế của cư dân khi di dời, trong đó có thời gian bàn giao nhà, hỗ trợ chuyển trường cho con em, chi phí vận chuyển và các vấn đề liên quan đến việc ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Một số cư dân cho biết không có nhu cầu nhận căn hộ thay thế tại khu đô thị Thanh Hà mà mong muốn được nhận tiền bồi thường để chủ động tìm nơi ở phù hợp. Theo họ, việc chuyển đến một nơi ở mới không chỉ đơn thuần là thay đổi căn hộ mà còn kéo theo nhiều vấn đề về công việc, sinh hoạt và học tập.

Các luật sư đề nghị cơ quan chức năng và chủ đầu tư cần tôn trọng nguyện vọng chính đáng của người dân, bảo đảm việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định.

Bị hại mong sớm nhận tiền bồi thường

Trình bày tại phiên tòa, một số cư dân cho biết, việc mua căn hộ CT6 Kiến Hưng xuất phát từ nhu cầu có nơi ở ổn định. Tuy nhiên, sau nhiều năm, họ vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, gặp khó khăn trong các giao dịch liên quan đến nhà ở, đăng ký cư trú và nhiều quyền lợi khác.

Các bị hại cho rằng, việc xử lý sai phạm tại dự án theo hướng cho phép một số căn hộ tiếp tục tồn tại là giải pháp nhân văn, giúp người dân tránh phải di dời. Tuy nhiên, đối với những hộ thuộc diện phải di chuyển, việc bồi thường cần được thực hiện sớm để họ có thể ổn định cuộc sống.

Theo quyết định mới ban hành ngày 11/7/2026 của UBND Tp.Hà Nội, ngoài chung cư sẽ có khoảng 10 căn liền kề tại tổ hợp CT6 Kiến Hưng phải di dời (Ảnh: Hữu Thắng).

Một cư dân cho biết, gia đình đã sinh sống tại dự án trong thời gian dài, con cái học tập tại khu vực và các thành viên đã quen với môi trường sống. Việc phải chuyển đi gây ra nhiều xáo trộn, trong khi những thiệt hại về thời gian, tinh thần và quyền lợi trong suốt nhiều năm chưa được giải quyết triệt để.

Các bị hại đề nghị HĐXX xem xét bảo đảm quyền lợi của người mua nhà, đồng thời mong muốn việc bồi thường được thực hiện nhanh chóng, tránh kéo dài thêm tình trạng bất ổn.

Tại phiên tòa, các luật sư cũng cho rằng việc ông Lê Thanh Thản và Công ty Bemes khắc phục hậu quả cần được xem xét trong quá trình giải quyết vụ án. Tuy nhiên, việc khắc phục phải bảo đảm quyền lợi thực tế của cư dân, nhất là những người phải di dời khỏi dự án.

Các luật sư nhấn mạnh, người dân là những người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sai phạm tại CT6 Kiến Hưng, do đó việc giải quyết vụ án cần đặt quyền và lợi ích hợp pháp của cư dân lên hàng đầu, bảo đảm họ không tiếp tục phải chịu thiệt thòi vì những sai phạm của chủ đầu tư.