Xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 7.000 người bị hại

Quang cảnh phiên tòa.

Theo cáo trạng, các bị cáo trong vụ án gồm: Nguyễn Quang Hoàng (38 tuổi, trú Đà Nẵng) - Tổng Giám đốc Công ty GFDI; Nguyễn Đỗ Đạt (34 tuổi, trú Đà Nẵng) - Giám đốc tài chính Công ty GFDI; Trần Thị Mỹ Hạnh (34 tuổi, trú Đà Nẵng) - Trưởng phòng ngân quỹ Công ty GFDI; Tô Hồng Trà (35 tuổi, trú Đà Nẵng) - Giám đốc sở giao dịch hội sở Công ty GFDI; Trần Thị Kiều Trang (38 tuổi, trú Đà Nẵng) - Phó Giám đốc sở giao dịch hội sở Công ty GFDI.

Theo cáo trạng, Công ty GFDI hoạt động trong lĩnh vực tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư, có trụ sở chính tại Đà Nẵng và các chi nhánh tại nhiều địa phương. Từ tháng 5/2018 đến tháng 11/2024, GFDI tiến hành huy động vốn thông qua hình thức ký hợp đồng vay tài sản với khách hàng tại Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành phố. Nguồn khách hàng chủ yếu đến từ hoạt động tư vấn, giới thiệu trực tiếp và qua các nền tảng mạng xã hội. Cáo trạng cáo buộc Nguyễn Quang Hoàng và các đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 7.108 bị hại số tiền hơn 2.407 tỉ đồng.

Hàng nghìn người tham gia phiên tòa tại điểm cầu trực tuyến Cung thể thao Tuyên Sơn (thành phố Đà Nẵng).

Phiên tòa xét xử trực tiếp tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng (5 bị cáo, 2 người bào chữa, 57 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) và kết nối trực tuyến đến điểm cầu thành phần tại Cung thể thao Tiên Sơn cho 7.108 bị hại, điểm cầu ở Nhà hát Trưng Vương cho 1.571 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng, người tham gia tố tụng khi đến tham dự phiên tòa cần quét mã QR để điểm danh, xuất trình kết quả cho nhân viên kiểm soát tại cổng và làm theo hướng dẫn. Đồng thời, người tham gia tố tụng phải chấp hành nghiêm nội quy phiên tòa, tự bảo quản tư trang cá nhân và không mang đồ vật, tài liệu cá nhân không liên quan đến việc giải quyết vụ án vào khu vực xét xử.

Do quy mô và tính chất phức tạp của phiên tòa, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại các khu vực diễn ra xét xử đặt ra yêu cầu rất cao, đòi hỏi sự chủ động, chặt chẽ và phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị nghiệp vụ.

Trước phiên tòa, lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng đã lên kế hoạch tác chiến, phân luồng, điều tiết giao thông; xây dựng phương án phân luồng từ xa, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông xung quanh khu vực trụ sở Tòa án trung tâm và các điểm cầu truyền hình trực tuyến phiên xét xử, bảo đảm lộ trình di chuyển an toàn cho các đoàn xe.

Cùng với đó, Công an thành phố Đà Nẵng tập trung kiểm soát an ninh vòng trong, vòng ngoài; bố trí các chốt chặn, cổng kiểm soát an ninh nghiêm ngặt nhằm hướng dẫn người tham gia tố tụng làm thủ tục đúng quy định, kịp thời ngăn chặn các hành vi kích động, gây rối trật tự công cộng...