Xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng tại Công ty GFDI: Tài sản kê biên chỉ khoảng 100 tỷ đồng

Bị cáo Nguyễn Quang Hoàng khai chưa có phương án khắc phục hậu quả vì số tiền quá lớn. (Ảnh: ĐX)

Ngày 24/9, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty GFDI, với 7.108 bị hại và hàng nghìn người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập.

Năm bị cáo bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm Nguyễn Quang Hoàng (38 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty GFDI); Nguyễn Đỗ Đạt (34 tuổi, Giám đốc tài chính); Trần Thị Mỹ Hạnh (34 tuổi, Trưởng phòng ngân quỹ); Tô Hồng Trà (35 tuổi, Giám đốc Sở giao dịch hội sở) và Trần Thị Kiều Trang (38 tuổi, Phó Giám đốc Sở giao dịch hội sở).

Theo cáo trạng, từ tháng 5/2018 đến tháng 11/2024, Hoàng mở 12 chi nhánh, huy động vốn thông qua các hợp đồng vay tài sản. Để tạo niềm tin, GFDI quảng bá nhiều dự án sinh lời cao, cam kết trả lãi 1,5-5%/tháng tùy kỳ hạn, nhưng hợp đồng chỉ thể hiện mức 1%/tháng. Phần lãi chênh lệch được cộng vào tiền gốc trên hợp đồng.

Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: ĐX)

Cơ quan công tố xác định các dự án kinh doanh không có lãi, nguồn thu không đủ bù chi phí. Tiền huy động được không đầu tư như quảng bá mà được sử dụng để nạp vào các sàn chứng khoán quốc tế, chi phí vận hành công ty và mua sắm tài sản.

Đến tháng 8/2023, công ty mất khả năng tài chính do thua lỗ chứng khoán và nhiều khách hàng đồng loạt rút vốn. Hoàng tiếp tục chỉ đạo nhân viên tìm khách hàng mới, lấy tiền của người nộp sau trả gốc và lãi cho người nộp trước.

Đến tháng 11/2024, nguồn quỹ cạn kiệt. Khi Hoàng thông báo công ty mất khả năng thanh toán, hàng trăm người tập trung trước trụ sở Công ty GFDI đòi tiền.

Cáo trạng xác định Hoàng đã chiếm đoạt tiền của 7.108 bị hại, tổng số hơn 2.407,9 tỷ đồng. Bốn cấp dưới biết rõ hoạt động thua lỗ và việc sử dụng vốn trái mục đích nhưng vẫn đồng phạm, giúp sức.

Các bị hại theo dõi phiên tòa tại điểm cầu Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng. (Ảnh: ĐX)

Tại phiên tòa, Nguyễn Quang Hoàng thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết phần lớn tiền huy động của khách hàng được sử dụng để đầu tư chứng khoán quốc tế. Bị cáo khai không nhớ cụ thể số tiền thua lỗ, không lập sổ sách theo dõi riêng việc đầu tư chứng khoán.

Bị cáo thừa nhận từng mượn giấy tờ của một số người để mở tài khoản đầu tư. Việc mở thêm nhiều chi nhánh trên cả nước nhằm huy động tiền để tiếp tục đầu tư chứng khoán, với mục đích “vớt vát” số tiền đã thua lỗ.

Khi Nguyễn Đỗ Đạt và Tô Hồng Trà hỏi về tình hình tài khoản công ty, Hoàng nói dối nhằm trấn an nhân viên tài khoản còn hơn 4.000 tỷ đồng từ chứng khoán.

Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: ĐX)

Hội đồng xét xử cho rằng trong quá trình thực hiện hành vi, Hoàng sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối, từ việc ký hợp đồng đến sử dụng tiền của khách hàng đầu tư không đúng mục đích; đồng thời đây là hành vi lừa đảo vì sử dụng dòng tiền huy động đầu tư không đúng mục đích và dùng tiền người sau trả người trước theo mô hình đa cấp.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đỗ Đạt khai không biết việc công ty lấy tiền của người trước để trả cho người sau. Bị cáo nhiều lần hỏi Hoàng về vấn đề này và đều được trả lời là không có. Khi công ty mất thanh khoản, Đạt hỏi Hoàng và được nói hoạt động đầu tư vẫn bình thường.

An ninh được thắt chặt tại điểm chính diễn ra phiên tòa và hai điểm trực tuyến. (Ảnh: ĐX)

Đến tháng 7/2024, việc trả tiền cho khách hàng và lương nhân viên chậm. Đạt đề nghị Hoàng rút tiền đầu tư về giải quyết, nhưng Hoàng nói 172 triệu USD đang bị tạm khóa. Sau khi nhận tài liệu Hoàng gửi để chứng minh số tiền bị khóa, Đạt khai mới biết là giả.

Đạt thừa nhận tư vấn cho 4 người thân gửi khoảng 10 tỷ đồng vào Công ty GFDI và nhận hơn 200 triệu đồng hoa hồng.

Bị cáo Tô Hồng Trà khai nhận khoảng 36 tỷ đồng tiền lương, hoa hồng nhưng cho rằng không biết việc lấy tiền người sau trả người trước. Trần Thị Kiều Trang, vợ Hoàng, khai từ tháng 5/2023 làm chăm sóc khách hàng và thừa nhận có tư vấn khách hàng tham gia góp vốn vào Công ty GFDI.

Phiên tòa dự kiến xét xử trong 5 ngày.