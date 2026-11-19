Các bị cáo tại phiên tòa.

Cuối giờ chiều nay (19/11), phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thanh Thản (SN 1950, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes) và 5 bị cáo khác nguyên là cán bộ quận Hà Đông (cũ) về các tội Lừa dối khách hàng, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đã khép lại phần tranh tụng, các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi phiên tòa bước vào phần nghị án.

Tuy nhiên, khi được HĐXX cho nói lời sau cùng, bị cáo Lê Thanh Thản đã không có ý kiến và gửi lời cảm ơn tới HĐXX.

Cùng trong phần nói lời sau cùng, bị cáo Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ, Hà Nội) đề nghị HĐXX quan tâm nội dung về tình tiết giảm nhẹ liên quan đến điều kiện, hoàn cảnh của cá nhân bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Duy Uyển (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng) nói đã nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình, mong HĐXX xem xét, khoan hồng với bị cáo để có thời gian bên gia đình và thực hiện công việc khác.

Đại diện VKS nêu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án với các bị cáo.

Bị cáo Bùi Văn Bằng (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng) trình bày, bị cáo nhận thức thiếu sót của mình, nhất trí với luận tội của VKS và mong Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng khoan hồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) nói rằng bị cáo trình bày trung thực, các tài liệu chứng cứ trong vụ án. Bị cáo làm tốt công việc được giao, nỗ lực trong công việc gần 40 năm qua, bị cáo rất đau lòng khi đứng tại đây. Bị cáo mong HĐXX xét xử xem xét bối cảnh, hoàn cảnh gia đình nếu bị cáo chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Với bị cáo Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) trình bày, bị cáo cống hiến 42 năm cho nhà nước nhưng cuối đời lại vướng vào vụ án này. Bị cáo hiện tại tuổi cao, sức yếu, người mang bệnh tật, bị cáo kính mong HĐXX xem xét cho bị cáo mức án thấp nhất để được hưởng khoan hồng, ở bên gia đình.

Trước đó, trong phần tự bào chữa trước HĐXX, bị cáo Lê Thanh Thản nói rằng bị cáo không có ý kiến về đề nghị án của VKS. Tuy nhiên, bị cáo Thản cho rằng mức tiền bồi thường cho các bị hại trong vụ án được xác định là "cao quá", đề nghị HĐXX xem xét lại.

Bị cáo Lê Thanh Thản trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử.

Theo bị cáo Thản, phần trách nhiệm dân sự mà đại diện VKS đề nghị có phần nặng nề đối với mình.

Tại Kết luận định giá ngày 10/7, Hội đồng định giá tài sản xác định tổng giá trị 519 căn hộ không được cấp số đỏ tại dự án CT6 Kiến Hưng là 2.047 tỷ đồng. Trong đó, 506 căn hộ có tổng giá trị 1.856 tỷ đồng, trung bình 3,64 tỷ đồng mỗi căn.

Còn lại 13 nhà liền kề với tổng giá trị 190 tỷ đồng, trung bình 14,6 tỷ đồng mỗi căn.

Theo kết quả định giá được công bố tại phiên tòa, giá giao dịch tham khảo trung bình của những căn hộ đã có giấy chứng nhận tại dự án khoảng 53 triệu đồng/m², còn mức giá chào bán trung bình khoảng 56 triệu đồng/m².

Toàn cảnh phiên tòa.

Về phương án xử lý những căn hộ xây dựng sai công năng tại dự án CT6 Kiến Hưng, bị cáo Thản cho rằng việc chuyển những căn hộ này trở lại công năng theo quy hoạch ban đầu chưa phải phương án khả thi nhất.

Thay vì hoàn trả công năng ban đầu, bị cáo đề nghị xem xét chuyển những diện tích vi phạm thành căn hộ cho thuê. "Nếu không ai thuê thì người dân có thể lấy tiền và chuyển đổi xuống khu đô thị Thanh Hà, tôi không có ý kiến gì cả", bị cáo Thản nói.

Do tính chất phức tạp của vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội đã quyết định nghị án kéo dài, sẽ tuyên án vào 14h chiều ngày 26/11 tới.

Trong phần nêu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án trước đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Thản mức án từ 30 - 36 tháng tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo, đồng thời phạt bổ sung 100 triệu đồng về tội "Lừa dối khách hàng". Với bốn bị cáo gồm: Đỗ Văn Hưng (SN 1968, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ, quận Hà Đông cũ, Hà Nội), Nguyễn Duy Uyển (SN 1964, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ), Bùi Văn Bằng (SN 1969, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ), Nguyễn Văn Năm (SN 1965, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) cùng bị đề nghị mức án từ 24 - 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Với bị cáo Vương Đăng Quân (SN 1958, cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) bị đề nghị mức án từ 18 - 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".