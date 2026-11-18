Xét xử vụ CT6 Kiến Hưng: Xử lý sai phạm, bảo vệ quyền lợi người mua nhà
Sáng 18/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, về tội "Lừa dối khách hàng", liên quan đến sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, Hà Nội. Đây là lần thứ hai vụ án được đưa ra xét xử sau khi có quyết định điều tra bổ sung.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xet-xu-vu-ct6-kien-hung-xu-ly-sai-pham-bao-ve-quyen-loi-nguoi-mua-nha-246261118155737046.htm