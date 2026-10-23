Xét xử vụ án vận chuyển trái phép hàng hóa sang Nigeria

Đầu năm 2025, một lô hàng gồm 37 kiện được tập kết để xuất khẩu. Do các chủ hàng không cung cấp đủ hóa đơn, chứng từ, phía nhận hàng yêu cầu khai báo tóc người thành quần áo, đồ dùng cá nhân nhằm tránh thuế nhập khẩu cao. Nzeogu Gabriel Ikechukwu thống nhất với Nguyễn Quang Minh (sinh năm 1983 ở cùng thành phố) thực hiện việc khai báo sai chủng loại hàng hóa.

Quang cảnh phiên tòa.

Minh liên hệ Nguyễn Đình Quỳnh, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Vận tải hàng hóa Advance Việt Nam để tổ chức vận chuyển. Quỳnh chuyển thông tin cho phía Công ty trách nhiệm hữu hạn ATO Express thực hiện các thủ tục liên quan. Nguyễn Văn Mạnh, nhân viên quản lý kho hàng của ATO Express đã tự tạo thông tin giả về danh sách hàng hóa, giá trị từng kiện và thông tin của 47 người gửi để lập tờ khai hải quan.

Ngày 16/2/2025, hành vi của các đối tượng đã bị Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Bắc Ninh phối hợp với lực lượng hải quan sân bay quốc tế Nội Bài, phát hiện. Kết quả giám định, định giá xác định lô hàng trên có tổng trị giá hơn 6,125 tỷ đồng.

Trong số hàng hóa bị thu giữ, cơ quan điều tra xác định 49 gói hàng trị giá hơn 1,7 tỷ đồng thuộc về Nguyễn Đức Khương (sinh năm 1975 ở Hưng Yên) và 11 gói hàng trị giá hơn 760 triệu đồng thuộc về Hoàng Hải Yến (sinh năm 1992 ở Hà Nội).

Cơ quan điều tra xác định Nzeogu Gabriel Ikechukwu, Minh, Quỳnh và Mạnh phạm tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”; Khương và Yến phạm tội “buôn lậu”. Với hành vi trên, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố vừa tuyên phạt Nzeogu Gabriel Ikechukwu 1,8 tỷ đồng; Minh, Quỳnh và Mạnh mỗi bị cáo 1,2 tỷ đồng ; Hoàng Hải Yến bị phạt 2 tỷ đồng và Nguyễn Đức Khương 7 năm tù cùng về tội buôn lậu.