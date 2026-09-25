Xét xử vụ án sản xuất sữa giả: Cựu Chi cục trưởng nhận tiền tỷ từ doanh nghiệp

Phiên tòa xét xử vụ án sản xuất, tiêu thụ hơn 187.000 hộp sữa giả. Ảnh: Thân Hoàng.

Trong phần thẩm vấn, Hội đồng xét xử tập trung làm rõ khoản tiền gần 2,5 tỷ đồng mà phía doanh nghiệp “bôi trơn” trong quá trình làm thủ tục công bố sản phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình cũ.

Tại tòa, bị cáo Bùi Đinh Thị Dinh (cựu Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình cũ) nhiều lần khẳng định mình không yêu cầu doanh nghiệp đưa tiền. Theo lời khai của bị cáo, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì việc ký duyệt thuộc trách nhiệm của chi cục trưởng.

Theo lời khai của bị cáo Dinh, khi Vũ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty dược Quốc Tế, đồng thời là cổ đông Công ty Rance Pharma và Hacofood) hỏi về thủ tục, bị cáo cho số điện thoại của chuyên viên Bùi Thị Trang để hướng dẫn quy trình, không yêu cầu cấp dưới Bùi Thị Trang thu thêm tiền và cho rằng số tiền bao nhiêu là “việc riêng của Trang và doanh nghiệp”, còn việc đưa tiền do công ty “tự nguyện”.

Tại Tòa, bị cáo Bùi Thị Trang (cựu chuyên viên Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình cũ) khai: Năm 2023 được cấp trên chỉ đạo nếu có người hỏi thủ tục hành chính thì hướng dẫn. Qua đó, bị cáo biết Phạm Thị Hương (nhân viên của Rance Pharma và Hacofood). Khi hai người trao đổi về thủ tục công bố sản phẩm, Hương nói lãnh đạo chi cục và lãnh đạo doanh nghiệp đã gặp nhau, sau đó giao cho hai nhân viên trực tiếp làm việc để tạo điều kiện giải quyết hồ sơ.

Tại một buổi gặp, Hương hỏi chi phí làm hồ sơ như thế nào. Trang khai sau đó về hỏi bị cáo Dinh và được cấp trên đưa ra mức 5 triệu đồng đối với một hồ sơ tự công bố và 7 triệu đồng đối với một hồ sơ đăng ký công bố. “Lúc đầu bị cáo không hiểu là tiền gì, chỉ biết chị Dinh chỉ đạo thì bị cáo nhận hộ” - bị cáo Trang khai.

Theo bị cáo Trang, các khoản tiền phải nộp cho Nhà nước được phía doanh nghiệp tự nộp, không nằm trong số tiền nói trên. Trang khẳng định mức 5 triệu đồng mỗi hồ sơ là do bị cáo Dinh đưa ra. Trang thừa nhận ngoài khoản tiền nhận hộ cấp trên, bản thân còn lấy thêm 1 triệu đồng trên mỗi hồ sơ.

Theo cáo buộc, tổng cộng Trang nhận từ phía doanh nghiệp khoảng 2,48 tỷ đồng. Trong số này, bị cáo được xác định hưởng lợi hơn 300 triệu đồng. Trang khai đến khi làm việc với cơ quan điều tra mới nhận thức hành vi của mình là sai và đã nộp lại toàn bộ số tiền.

Trong khi đó, tại phần xét hỏi bị cáo Dinh, Hội đồng xét xử tiếp tục làm rõ số tiền cựu chi cục trưởng thực tế nhận từ cấp dưới. Bị cáo Dinh thừa nhận những khoản tiền Trang chuyển vào tài khoản của mình, khoảng hơn 700 triệu đồng. Với phần còn lại bị cáo buộc giao bằng tiền mặt, ban đầu bị cáo khai không nhớ đã nhận bao nhiêu.

Theo cáo trạng, từ tháng 5/2023 đến cuối năm 2024, nhân viên các doanh nghiệp đã nộp hàng trăm hồ sơ liên quan đến công bố, tự công bố sản phẩm và xác nhận nội dung quảng cáo tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình cũ.

Cơ quan tố tụng cáo buộc trong quá trình giải quyết các hồ sơ này, phía doanh nghiệp đã đưa gần 2,5 tỷ đồng.