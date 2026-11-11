Xét xử vụ án sai phạm cấp phép hành nghề y tại Hà Nội

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Giang Long.

Đây là lần thứ 3 vụ án được đưa ra xét xử. Trước đó, tại phiên Tòa xét xử vào ngày 29/5 và ngày 8 - 9/7, Hội đồng xét xử đã quyết định tạm hoãn để trả hồ sơ điều tra bổ sung do còn những tình tiết chưa được làm rõ.

Theo cáo buộc, từ năm 2019 - 2024, hàng trăm phòng khám, nhà thuốc và cơ sở kinh doanh dược tư nhân tại Hà Nội đã thông qua các “cò” dịch vụ để đưa tiền cho cán bộ Sở Y tế nhằm được cấp phép nhanh, ghi giảm lỗi hoặc bỏ qua sai phạm trong quá trình thẩm định.

Cơ quan tố tụng xác định có 686 cơ sở y, dược tư nhân liên quan việc đưa tiền, với tổng số tiền nhóm môi giới thu khoảng 8,67 tỷ đồng. Trong đó, hơn 3,5 tỷ đồng được dùng để hối lộ cán bộ Sở Y tế Hà Nội.

Trong số 16 bị cáo, có 11 người là cựu cán bộ, nhân viên Sở Y tế Hà Nội. Trong đó, Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân có 8 cựu lãnh đạo, cán bộ bị đưa ra xét xử, gồm Nguyễn Văn Đức (cựu Trưởng phòng), Tô Tử Anh, Trần Thị Bạch Tuyết (đều là cựu Phó trưởng phòng) cùng các chuyên viên, cán bộ khác.

Ngoài ra còn có Đỗ Doãn Tiến (lái xe của Sở Y tế Hà Nội), Ngô Thị Hồng Phương (cựu chuyên viên văn phòng) và những người làm dịch vụ xin giấy phép hành nghề y, dược tư nhân. Trong đó, 9 bị cáo bị truy tố về tội nhận hối lộ, 7 bị cáo còn lại bị truy tố về tội môi giới hối lộ.

Theo cáo trạng, Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân có nhiệm vụ tham mưu cho Sở Y tế Hà Nội trong việc cấp mới, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động khám chữa bệnh và các giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Đây cũng là đơn vị tổ chức các đoàn thẩm định, kiểm tra thực tế tại phòng khám, nhà thuốc và cơ sở kinh doanh dược tư nhân. Lợi dụng nhiệm vụ được giao, một số lãnh đạo, chuyên viên của phòng đã nhận tiền thông qua môi giới để “tạo điều kiện” cho các cơ sở chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn vẫn được cấp phép.

Theo cáo buộc, việc “chạy” giấy phép được các môi giới đưa ra mức giá tùy từng loại hồ sơ. Giấy chứng nhận đạt chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) có giá từ 15 - 20 triệu đồng, giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) từ 30 - 50 triệu đồng, còn giấy phép hoạt động khám chữa bệnh từ 60 - 70 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền từ các cơ sở, nhóm môi giới liên hệ với cán bộ phụ trách thẩm định để nhờ hướng dẫn khắc phục thiếu sót, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua vi phạm, giúp hồ sơ được giải quyết nhanh.

Đáng chú ý, 2 môi giới Nguyễn Thị Bích và Bùi Lan Anh bị cáo buộc nhận tiền từ hàng trăm cơ sở y, dược tư nhân để làm dịch vụ cấp phép. Trong đó, Bích nhận hơn 4,65 tỷ đồng từ 439 cơ sở, còn Lan Anh nhận hơn 4,46 tỷ đồng từ 139 cơ sở.

Cơ quan tố tụng còn xác định một số người không trực tiếp làm công tác chuyên môn cũng tham gia việc nhận, chuyển tiền cho cán bộ thẩm định.

Trong đó, Đỗ Doãn Tiến (lái xe của Sở Y tế Hà Nội) bị cáo buộc nhiều lần nhận tiền từ môi giới rồi chuyển cho các thành viên đoàn kiểm tra. Riêng bị cáo Tô Tử Anh bị cáo buộc nhận gần 1,3 tỷ đồng, trong đó có 79 lần nhận tiền gián tiếp thông qua tài khoản của bị cáo này. Cùng thời gian, bị cáo Đỗ Đình Long bị cáo buộc nhận gần 320 triệu đồng để tạo điều kiện cho 56 cơ sở bán lẻ thuốc.