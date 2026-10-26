Pháp luật

Xét xử vụ án Phó Đức Nam và 187 đồng phạm

Sáng 26/10/2026, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế”, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước. Phiên tòa được xét xử trực tuyến tại 3 điểm cầu, dự kiến diễn ra trong 15 ngày.

Báo Tin Tức TTXVN
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Dẫn giải các bị cáo vào phòng xét xử tại điểm cầu hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Dẫn giải các bị cáo vào phòng xét xử tại điểm cầu hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Dẫn giải các bị cáo vào phòng xét xử tại điểm cầu hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Dẫn giải các bị cáo vào phòng xét xử tại điểm cầu hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Các bị cáo tại phòng xét xử điểm cầu hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Các bị cáo tại phòng xét xử điểm cầu hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phòng xét xử điểm cầu hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phòng xét xử điểm cầu hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Các bị cáo tại phòng xét xử điểm cầu hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Các bị cáo tại phòng xét xử điểm cầu hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) khai báo trước toà. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) khai báo trước toà. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) khai báo trước toà. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) khai báo trước toà. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức "Shark" Bình) khai báo trước toà. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức "Shark" Bình) khai báo trước toà. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Hơn 200 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Hơn 200 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xet-xu-vu-an-pho-duc-nam-va-187-dong-pham-post1397333.html