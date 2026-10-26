Xét xử vụ án Phó Đức Nam và 187 đồng phạm

Dẫn giải các bị cáo vào phòng xét xử tại điểm cầu hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Dẫn giải các bị cáo vào phòng xét xử tại điểm cầu hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Các bị cáo tại phòng xét xử điểm cầu hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phòng xét xử điểm cầu hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Các bị cáo tại phòng xét xử điểm cầu hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) khai báo trước toà. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) khai báo trước toà. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức "Shark" Bình) khai báo trước toà. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Hơn 200 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN