Xét xử vụ án Phó Đức Nam và 187 đồng phạm
Sáng 26/10/2026, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế”, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước. Phiên tòa được xét xử trực tuyến tại 3 điểm cầu, dự kiến diễn ra trong 15 ngày.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xet-xu-vu-an-pho-duc-nam-va-187-dong-pham-post1397333.html