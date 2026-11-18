Cư dân thỏa thuận với chủ đầu tư

Chiều 18/11, TAND Tp.Hà Nội tiếp tục phiên xét xử ông Lê Thanh Thản (76 tuổi), cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Bemes, cựu Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, về tội Lừa dối khách hàng.

Tại phiên xét hỏi sáng cùng ngày, ông Thản đề xuất 2 phương án khắc phục hậu quả là bồi thường bằng tiền cho người mua nhà hoặc nếu cư dân có nhu cầu chuyển đến khu đô thị Thanh Hà, doanh nghiệp sẽ bố trí căn hộ thay thế.

Trình bày tại tòa chiều 18/1, một số cư dân mua nhà tại dự án CT6 Kiến Hưng cho biết, thời điểm giao dịch, bộ phận bán hàng quảng cáo dự án có đầy đủ căn cứ pháp lý. Nhân viên chủ yếu tư vấn về giá bán, hướng nhà và các thông tin liên quan, chứ người mua không được tiếp cận hồ sơ pháp lý của dự án nên không biết công trình có vi phạm hay không.

Ông Lê Thanh Thản tại tòa (Ảnh: Hồng Nguyên).

Đối với những căn hộ thuộc diện phải di dời, nhiều cư dân bày tỏ mong muốn được tiếp tục sinh sống tại nơi ở hiện tại. Trường hợp không thể được xem xét cho tồn tại, họ đề nghị việc bố trí nơi ở mới phải bảo đảm điều kiện tốt hơn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt.

Tại toà, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị hại đặt vấn đề, tại khu đô thị Thanh Hà hiện có cả nhà ở xã hội và nhà ở thương mại. Vậy nếu cư dân lựa chọn nhận nhà thay thế thì sẽ được bố trí loại căn hộ nào?

Trả lời vấn đề này, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết việc lựa chọn căn hộ sẽ do người dân và chủ đầu tư thỏa thuận. UBND Tp.Hà Nội sẽ giám sát quá trình thực hiện trên tinh thần bảo đảm tối đa quyền lợi của người dân.

Đại diện cư dân cũng phản ánh, khu B thuộc khu đô thị Thanh Hà hiện đang được triển khai nhưng hạ tầng chưa đồng bộ, khiến nhiều người chưa hài lòng với điều kiện sinh sống. Đại diện Sở Xây dựng cho biết thành phố đang đẩy nhanh việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để chủ đầu tư sớm triển khai đồng bộ các khu vực.

Đại diện Sở Xây dựng cũng cho rằng, qua rà soát từ khoản tài chính hơn 530 tỷ đồng ông Lê Thanh Thản đã nộp cho cơ quan thi hành án, các dự án đang nắm giữ... cho thấy doanh nghiệp đủ khả năng khắc phục hậu quả, đảm bảo cho cư dân.

Liên quan đến phương án xử lý các công trình vi phạm tại CT6 Kiến Hưng, đại diện UBND phường Kiến Hưng cho biết địa phương đã tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng để đề xuất phương án khắc phục.

Theo quy hoạch được duyệt, dự án chỉ có hai tòa nhà, nhưng chủ đầu tư đã xây dựng thành ba tòa. Ngoài ra, một phần diện tích tại các tầng 2, 3 và 4 bị tự ý chuyển đổi công năng thành căn hộ.

Đối với khu nhà thấp tầng, trong tổng số 38 căn được xây dựng, có 10 căn ảnh hưởng đến diện tích đất quy hoạch dành cho giao thông và nhà trẻ.

Trên cơ sở đối chiếu các tiêu chí theo nghị quyết về cơ chế xử lý các dự án vi phạm của thành phố, UBND phường Kiến Hưng đã đề xuất di dời 125 căn hộ chung cư và 10 căn nhà thấp tầng, tổng cộng 135 căn, nhằm hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng đến người dân.

Ngày 17/11, UBND Tp.Hà Nội đã phê duyệt phương án xử lý các hạng mục vi phạm tại tổ hợp CT6 Kiến Hưng.

Theo phương án, 125 căn hộ tại tầng 2 và tầng 3 thuộc khối đế của ba tòa CT6A, CT6B và CT6C phải di dời để hoàn trả công năng theo quy hoạch hoặc chuyển sang phục vụ mục đích công cộng. Trong đó, tòa CT6A có 59 căn, CT6B có 37 căn và CT6C có 29 căn.

Đối với khu nhà thấp tầng, 10 căn phải di dời, phá dỡ do phần lớn diện tích xây dựng nằm trên đất quy hoạch dành cho hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, gồm nhà trẻ và đường giao thông.

Theo Quyết định số 6302 ngày 17/11 của UBND Tp.Hà Nội, tại dự án CT6 Kiến Hưng, 1.458 căn hộ từ tầng 4 đến tầng 32 của ba tòa chung cư được tồn tại có điều kiện. Đối với khu nhà thấp tầng, 28 căn được tồn tại nhưng phải cải tạo, chỉnh trang.

Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện việc di dời, bồi thường, khắc phục các hạng mục vi phạm và bổ sung hạ tầng thiết yếu. Mức bồi thường được xác định theo bản án của tòa án hoặc do Hội đồng thẩm định giá thành phố xác định.

Tại phiên tòa, đại diện UBND Tp.Hà Nội cho biết thành phố đã ban hành cơ chế, chính sách đặc thù và các biện pháp khắc phục hậu quả đối với những dự án có sai phạm.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đánh giá một số công trình đã xuống cấp, nhiều căn hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Theo đại diện thành phố, việc xử lý nhằm bảo vệ quyền lợi của người dân, đồng thời bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa những sai phạm tương tự trong hoạt động xây dựng tại các dự án khác trên địa bàn.

Trả lời câu hỏi của HĐXX về căn cứ tham mưu phương án khắc phục, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết các công trình được xem xét, phân thành hai nhóm: Những căn hộ đủ điều kiện được tồn tại, còn lại buộc phải phá dỡ.

Việc phân loại dựa trên khả năng đáp ứng các tiêu chí về dân số, điều kiện hạ tầng khu vực xung quanh cũng như tính chất, mức độ vi phạm của chủ đầu tư.

Định giá 519 căn hộ hơn 2.047 tỷ đồng, ông Thản đã nộp hơn 530 tỷ đồng

Tại phiên tòa, đại diện Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thuộc lĩnh vực xây dựng Tp.Hà Nội cho biết việc định giá được thực hiện theo quy định pháp luật, áp dụng phương pháp so sánh, tham khảo thông tin từ chính quyền địa phương để xác định giá trị tài sản tại thời điểm tháng 5/2026.

Đại diện đơn vị định giá cho hay đã thu thập các hợp đồng chuyển nhượng căn hộ tại CT6A, CT6B do cơ quan thuế cung cấp; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, tổ dân phố kiểm tra thông tin và đối chiếu với các giao dịch trên thị trường làm căn cứ định giá.

Tại phiên tòa chiều 18/11, nhiều bị hại đã ra về.

Theo kết luận định giá ngày 10/7/2026, tổng giá trị 519 căn không được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu là hơn 2.047 tỷ đồng. Trong đó, 506 căn hộ chung cư có giá trị hơn 1.856 tỷ đồng, 13 căn nhà liền kề trị giá hơn 191 tỷ đồng. Mức định giá này tăng gần 4 lần so với kết quả định giá trước đó.

Theo cáo trạng, 519 khách hàng đã thanh toán gần 591 tỷ đồng để mua nhà. Sau khi trừ hơn 59 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng, ông Lê Thanh Thản bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng.

Tại tòa, ông Thản thừa nhận việc tự ý chuyển đổi công năng, xây dựng sai quy hoạch và có hành vi lừa dối khách hàng. Tuy nhiên, bị cáo không đồng tình với cách xác định số tiền thu lợi bất chính, cho rằng cần phải khấu trừ chi phí xây dựng các căn hộ.

Về việc khắc phục hậu quả, ông Thản khai đã chuyển 530 tỷ đồng vào tài khoản thi hành án ngày 17/11. Bị cáo cho biết doanh nghiệp đã chuẩn bị các căn hộ tại khu đô thị Thanh Hà để bố trí cho những khách hàng có nhu cầu chuyển đến nơi ở mới. Đối với những người muốn nhận lại tiền, doanh nghiệp sẽ thực hiện hoàn trả theo phương án khắc phục.