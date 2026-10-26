Xét xử vụ án Mr.Pips, Shark Bình và các đồng phạm sau 2 năm điều tra, truy tố

Bị cáo Mr.Pips đang được dẫn giải lên phòng xét xử tại TAND TP. Hà Nội. (Ảnh: Duy Cảnh)

Dẫn giải bị cáo Nguyễn Hoà Bình đến phiên toà. (Ảnh: Duy Cảnh)

Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 15 ngày, và được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Điểm cầu trung tâm diễn ra tại phòng xét xử lớn của TAND TP Hà Nội với thành phần gồm: HĐXX, đại diện VKS, hơn 50 bị cáo, hơn 200 luật sư bào chữa…

An ninh được thắt chặt tại điểm cầu trung tâm.

Điểm cầu thành phần thứ 2 diễn ra tại hội trường của TAND TP Hà Nội, nơi những người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan… tham gia phiên tòa.

Điểm cầu thành phần thứ 3 diễn ra là tại hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội), gồm phần lớn các bị cáo đang bị tạm giam tại đây.

Lực lượng chức năng dẫn giải các bị cáo đến phiên toà (Ảnh: Duy Cảnh)

Các bị cáo được đưa ra xét xử trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế".

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã triệu tập 919 bị hại, gần 100 người liên quan, đại diện 18 công ty và 2 ngân hàng đến phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Có khoảng hơn 200 luật sư đăng ký tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa.

Theo nội dung cáo trạng, năm 2017, Phó Đức Nam bàn bạc với người nước ngoài tên Isik Uran, thống nhất thành lập 36 trang web, đồng thời chỉ đạo nhân viên lập các công ty “ma” để tuyển dụng nhân sự. Mr Pips còn ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper, mở 66 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán để liên kết với các sàn giao dịch, nhận tiền đầu tư của người bị hại.

Phó Đức Nam thuê văn phòng tại nhiều tỉnh, thành phố lớn trên cả nước, tuyển nhân viên vào các bộ phận hoạt động độc lập nhưng phối hợp chặt chẽ với nhau, hình thành hệ thống phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng xác định Mr Pips giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, bị cáo buộc thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng. Nam còn bị cáo buộc sử dụng số tiền phạm tội mà có để mua nhiều tài sản, bất động sản, qua đó thực hiện hành vi rửa tiền.

Đối với bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), cáo trạng cho rằng từ tháng 6/2020, ông cùng Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm biết các sàn giao dịch GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX và ScopeMarket của Phó Đức Nam có hoạt động phạm tội và đang bị cơ quan công an xác minh, điều tra.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đang bị dẫn giải lên phòng xét xử

Tuy nhiên, để hưởng lợi từ phí giao dịch, ông Bình bị cáo buộc chỉ đạo Nam và Tâm tiếp tục chăm sóc khách hàng cho các ví Ngân Lượng của những sàn này. Đồng thời, ông Bình chỉ đạo hai người trao đổi với Mr Pips và nhân viên các sàn để thống nhất cách làm giả dữ liệu, cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch của các ví giả cho cơ quan công an, nhằm cản trở việc xác minh dòng tiền của người bị hại và hoạt động của các ví Ngân Lượng.

Theo cáo trạng, từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 23/9/2022, thời gian các sàn giao dịch bị cơ quan chức năng gửi công văn xác minh, có 232 người bị hại chuyển tổng cộng hơn 318 tỷ đồng vào các tài khoản ví Ngân Lượng.

Một số hình ảnh vào sáng nay:

Các bị cáo đang bị dẫn giải đến phòng xét xử

Để đảm bảo an ninh cho phiên xét xử, lực lượng hỗ trợ tư pháp đã tổ chức kiểm tra, kiểm soát người ra vào phiên xét xử

Các luật sư chờ để vào làm thủ tục dự phiên toà. (Ảnh: Duy Cảnh)