Hội đồng xét xử công bố Quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Sáng 18/11, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thanh Thản (SN 1950, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) và 5 bị cáo nguyên là cán bộ phường Kiến Hưng, quận Hà Đông (cũ) trong vụ sai phạm chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai quy hoạch xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, Hà Nội). Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong nhiều ngày.

Trong vụ án này, bị cáo Lê Thanh Thản bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Lừa dối khách hàng”; Các bị cáo còn lại gồm: Đỗ Văn Hưng (SN 1968, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ, Hà Nội), Nguyễn Duy Uyển (SN 1964, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ), Bùi Văn Bằng (SN 1969, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ), Nguyễn Văn Năm (SN 1965, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ), Vương Đăng Quân (SN 1958, cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đại diện VKS tại phiên tòa.

Trong phần thủ tục sáng nay, HĐXX cho biết đã triệu tập 200 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và 519 bị hại đến tham dự phiên tòa. Tuy nhiên, tại phiên xử hôm nay, chỉ có hơn 100 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt.

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đại diện UBND phường Kiến Hưng, BIDV, Sở Xây dựng TP. Hà Nội, Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư quốc tế, Công ty CP Sản xuất, xuất nhập khẩu Bemes (Công ty Bemes).

Vắng mặt tại phiên tòa có đại diện UBND TP. Hà Nội cùng một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và bị hại.

Đại diện VKS cho rằng, do phiên tòa diễn ra trong nhiều ngày, những người tham gia tố tụng có thể có mặt ở các phiên xét xử khác nhau, đề nghị HĐXX xem xét việc triệu tập các đương sự khi cần thiết.

HĐXX cho biết, phiên tòa diễn ra dài ngày nên sẽ tiếp tục triệu tập những người tham gia tố tụng trong quá trình xét xử nếu xét thấy cần thiết. Sau khi trao đổi, phiên tòa tiếp tục được làm việc.

Trong phiên toà sáng nay, HĐXX dành phần lớn thời gian cho phần thủ tục, kiểm tra căn cước với các bị cáo và đại diện VKS công bố cáo trạng truy tố các bị cáo. Ngoài ra, có mặt khoảng 15 luật sư bào chữa cho các bị cáo.

Các bị cáo tại phiên toà.

Theo cáo trạng, quá trình tổ chức thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng, bị cáo Lê Thanh Thản đã chỉ đạo thực hiện vi phạm nghiêm trọng quy hoạch phê duyệt dự án này.

Cụ thể, từ tháng 3/2011, bị cáo Lê Thanh Thản đã quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án về việc “Dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất...” để khách hàng tin tưởng mua các căn hộ của dự án CT6 Kiến Hưng, vi phạm nghiêm trọng quy hoạch được duyệt trước đó.

Đến tháng 11/2012 công trình hoàn thành. Tháng 1/2013, công trình bàn giao cho các hộ dân sinh sống, trong đó, bị cáo Lê Thanh Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cụ thể, đối với Khối nhà cao tầng, bị cáo Lê Thanh Thản đã tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng; xây dựng tăng căn hộ và xây thêm 1 tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt. Đối với nhà thấp tầng, bị cáo Lê Thanh Thản đã tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thấp tầng, vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Các bị hại trong vụ án tại phiên tòa.

Kết quả điều tra xác định, bị cáo Lê Thanh Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ đỏ) thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 531 tỷ đồng. Đây cũng chính là số tiền gây thiệt hại nghiêm trọng cho 519 khách hàng.

Tại CQĐT, bị cáo Lê Thanh Thản khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên và khai: Do nóng vội trong việc nắm bắt cơ hội kinh doanh nên chưa kịp hoàn thiện các thủ tục hành chính trình các cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 của dự án.

Ngày 31/7/2019, Lê Thanh Thản có đề nghị được khắc phục hậu quả của vụ án theo 3 phương án. Cụ thể, phương án 1 là xem xét xử lý theo quy định của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Phương án 2 là để bị cáo Lê Thanh Thản tự thỏa thuận với người mua nhà tại tòa CT6C để di dời sang dự án khu đô thị Thanh Hà - Cienco5. Còn phương án 3 là để bị cáo tự thỏa thuận với người mua nhà tại tòa CT6C Kiến Hưng để mua lại nhà hoặc trả lại tiền mua nhà, sau đó sẽ tự phá dỡ nhà CT6C Kiến Hưng.

Các bị cáo trong phần kiểm tra căn cước.

Trong quá trình điều tra, Lê Thanh Thản lựa chọn phương án tự thỏa thuận với người mua nhà tại tòa CT6C Kiến Hưng để mua lại nhà hoặc trả lại tiền mua nhà, sau đó sẽ tự phá dỡ nhà CT6C Kiến Hưng.

Tuy nhiên, đến nay Công ty Bemes không thỏa thuận được với khách hàng. Sau khi không thỏa thuận được với các khách hàng, bị cáo Lê Thanh Thản đã đề nghị Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội bảo lãnh số tiền bị cáo phải trả lại cho khách hàng theo quy định của pháp luật.