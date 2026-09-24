Xét xử vụ án hơn 7.100 người bị hại tại Công ty GFDI

Năm bị cáo bị đưa ra xét xử cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm Nguyễn Quang Hoàng (38 tuổi), Tổng Giám đốc Công ty GFDI; Nguyễn Đỗ Đạt (34 tuổi), Giám đốc tài chính; Trần Thị Mỹ Hạnh (34 tuổi), Trưởng phòng ngân quỹ; Tô Hồng Trà (35 tuổi), Giám đốc Sở giao dịch hội sở và Trần Thị Kiều Trang (38 tuổi), Phó Giám đốc Sở giao dịch hội sở.

Đây là một trong những phiên tòa có số lượng bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập lớn tại Đà Nẵng.

Phiên toà xét xử sơ thẩm tại TAND TP. Đà Nẵng

Phiên tòa được tổ chức trực tiếp tại trụ sở TAND TP. Đà Nẵng, với 5 bị cáo, 2 người bào chữa và 57 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tòa án đồng thời thiết lập 2 điểm cầu trực tuyến để phục vụ những người tham gia tố tụng.

Tại Cung Thể thao Tiên Sơn có 7.108 bị hại; tại Nhà hát Trưng Vương có 1.571 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Để phục vụ phiên tòa, người tham gia tố tụng tại các điểm cầu được cấp mã QR để kiểm tra thông tin, cập nhật danh sách có mặt và hỗ trợ phân luồng qua các cửa an ninh. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại trụ sở TAND TP. Đà Nẵng và hai điểm cầu được tăng cường.

Theo cáo trạng, do thua lỗ, mất khả năng thanh toán, năm 2023, Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo nhân viên đưa ra thông tin gian dối nhằm huy động vốn của khách hàng.

Sau khi nhận tiền, Hoàng sử dụng tiền của người sau để trả lãi, gốc cho những người cho vay trước đó; đồng thời đầu tư chứng khoán quốc tế và chi phí vận hành công ty, thay vì sử dụng nguồn vốn vào hoạt động kinh doanh như nội dung đã chào mời, cam kết với khách hàng.

Cáo trạng xác định Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt hơn 2.407,9 tỉ đồng của 7.108 bị hại.

Nguyễn Đỗ Đạt và Trần Thị Mỹ Hạnh được xác định là những người quản lý hoạt động thu, chi tài chính của Công ty GFDI.

Đối với Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang (vợ của Hoàng), cáo trạng xác định hai bị cáo biết rõ hành vi gian dối của Hoàng, đồng thời biết nguồn tiền huy động không được sử dụng để đầu tư kinh doanh mà dùng tiền của người cho vay sau để trả cho người trước.

Dù biết rõ việc này, các bị cáo vẫn bị cáo buộc đã giúp sức cho Nguyễn Quang Hoàng thực hiện hành vi phạm tội.