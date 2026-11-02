Xét xử vụ án Công ty Thiên Minh Đức: Nhiều bị cáo và người liên quan vắng mặt

Trong phần thủ tục, HĐXX cho biết, bị cáo Trương Đình Hải (Chủ tịch HĐQT Cty Ngân Tín chi nhánh Hà Nội) và Đỗ Thế Năng (GĐ Cty BMT) có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, đại diện theo ủy quyền của Cty này và luật sư của bị cáo Hải đều có mặt tại tòa.

Ngoài ra, Bộ Công thương và con trai bị cáo Chu Thị Thành là Chu Đăng Khoa cũng có đơn xin vắng mặt. Trước đó, hồi tháng 3/2026, Bộ Ngoại Giao Việt Nam xác nhận việc Chu Đăng Khoa vì buôn lậu sừng tê giác nên bị bắt tại Nam Phi.

Trước sự vắng mặt của 2 bị cáo và người bị hại cùng nhiều người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, đại diện VKS cho rằng, trước ngày diễn ra phiên tòa, bị cáo Hải và Năng đều có đơn xin được xét xử vắng mặt. Trong đơn, cả hai đều nêu lý do sức khỏe không đảm bảo, có xác nhận của cơ quan chức năng. Việc 2 bị cáo xin xét xử vắng mặt đều có lý do chính đáng. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã lấy lời khai của các bị cáo này.

Dẫn giải bị cáo vào phòng xét xử.

Theo VKS, phiên tòa kéo dài trong nhiều ngày nên nếu cần, HĐXX có thể tiếp tục triệu tập. VKS đề nghị HĐXX tiếp tục phiên tòa.

Sau khi thảo luận tại chỗ, HĐXX quyết định tiếp tục xét xử vì cho rằng, sự vắng mặt của các bị cáo, bị hại và người có quyền lợi liên quan không gây cản trở đối với việc xét xử, cũng không ảnh hưởng đến quyền lợi của các bị cáo.

Theo cáo trạng, Cty Thiên Minh Đức được lập năm 2001, với 2 cổ đông chính là Chu Thị Thành (77,15%) và con trai bà là Chu Đăng Khoa (biệt danh “Khoa kim cương”, “Khoa Nam Phi” (22,77%). Sau khi được cấp phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, Cty Thiên Minh Đức mở tài khoản tại 2 ngân hàng để thực hiện việc trích lập, quản lý, chỉ sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) của Cty.

Đầu năm 2020, việc kinh doanh xăng dầu của Cty gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Chu Thị Thành chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với giá thấp hơn giá bán xuất hóa đơn. Điều này nhằm thu được tiền nhanh để đầu tư cho các Dự án của Cty, vừa không phải trích lập Quỹ BOG. Sau đó tìm khách hàng có nhu cầu để bán hóa đơn khống để vừa hợp thức cho số lượng xăng dầu bán không xuất hóa đơn, vừa rút được tiền từ Quỹ BOG sử dụng, đồng thời thu lợi khoản phí bán hóa đơn khống từ 300-500 đồng/lít xăng dầu.

Dẫn giải bị cáo vào phòng xét xử.

Thực hiện chủ trương của Chu Thị Thành, các bị cáo là cấp dưới đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh, nhân viên kế toán tại chi nhánh liên hệ với khách hàng có nhu cầu mua xăng dầu không lấy hóa đơn. Khách được yêu cầu trả tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân của nhân viên. Tiền sau đó được rút ra nhập quỹ Cty Thiên Minh Đức, hợp thức bằng Phiếu thu ghi nội dung “Chu Thị Thành bổ sung vốn” hoặc “Chu Đăng Khoa bổ sung vốn”.

VKS xác định, từ năm 2020 đến 2022, Cty Thiên Minh Đức đã bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.056 tỷ đồng cho 27 đơn vị nhưng không xuất hóa đơn GTGT. Ngoài ra, Cty này còn bán hơn 28,7 triệu lít xăng dầu, trị giá khoảng 310 tỷ đồng cho khách vãng lai nhưng không xuất hóa đơn, không trích lập quỹ BOG. Tổng số tiền Chu Thị Thành chủ mưu, cùng cấp dưới thực hiện chiếm đoạt từ Quỹ BOG hơn 79 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, Cty Thiên Minh Đức xuất bán 153 hóa đơn khống, số lượng khoảng 72 triệu lít xăng dầu, giá trị hơn 841 tỷ đồng cho nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, thu lợi bất chính hơn 20,6 tỷ đồng.

Dẫn giải bị cáo vào phòng xét xử.

Để che giấu việc mua bán hóa đơn khống, Nguyễn Thị Bích Liên (Kế toán trưởng Cty Thiên Minh Đức) chỉ đạo cấp dưới, yêu cầu khách hàng mua hóa đơn khống phải chuyển đủ số tiền ghi trên hóa đơn khống vào tài khoản Thiên Minh Đức.

Sau đó, để trả lại tiền cho khách mua hóa đơn khống, bị can Liên và Chu Thị Thành ký séc để thủ quỹ rút tiền từ ngân hàng, giao trực tiếp cho khách hoặc nộp vào tài khoản cá nhân do khách hàng chỉ định. Việc trả lại tiền hàng mua khống nêu trên được hợp thức bằng chứng từ “Rút tiền tài khoản về nhập quỹ”.

Quá trình điều tra, Chu Thị Thành cùng các bị cáo khác đã chủ động nộp hơn 100 tỷ đồng để khắc phục toàn bộ thiệt hại liên quan Cty Thiên Minh Đức. Trong đó, bị cáo Thành đã nộp hơn 99 tỷ đồng./.