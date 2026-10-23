Xét xử vắng mặt nữ giám đốc ngân hàng bị truy nã, bỏ trốn ra nước ngoài

Theo quyết định của TAND TP Hà Nội, ngày 9/11 tới sẽ xét xử vắng mặt đối với bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1973, cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng) và Lê Anh Tâm (SN 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc) về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cả 2 bị cáo bị đưa ra xét xử vì liên quan đến vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar. Thẩm phán Vũ Quang Huy ngồi ghế chủ tọa phiên tòa.

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Lập hồ sơ khống, vay tiền ngân hàng

Theo cáo buộc, thời điểm năm 2010-2011, Công ty Vina Megastar do ông Nguyễn Hoàng Long (SN 1972) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc nợ SeaBank Hai Bà Trưng 250 tỷ đồng, trong khi các công ty thành viên của doanh nghiệp này cũng còn dư nợ 150 tỷ đồng tại ngân hàng.

Do cần tiền trả nợ SeaBank Hai Bà Trưng và phục vụ hoạt động kinh doanh, ông Nguyễn Hoàng Long đã gặp bà Nguyễn Thị Hương Giang, khi đó là Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng, để trao đổi việc tiếp tục vay vốn tại ngân hàng.

Hai người thống nhất lập hồ sơ tín dụng khống. Theo đó, ông Long chỉ đạo giám đốc các công ty thuộc Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar lập, ký khống hợp đồng mua bán sắt thép và hợp đồng thuê kho ba bên nhằm hợp thức hóa hồ sơ vay vốn.

Thời điểm đó, Lê Anh Tâm (em vợ ông Long) biết rõ việc anh rể thành lập các công ty thuộc Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar chỉ nhằm sử dụng pháp nhân để lập hồ sơ khống vay vốn tại SeaBank Hai Bà Trưng.

Dù thực tế không phát sinh việc mua bán thép cuộn giữa Công ty Fuji và Công ty Cơ khí Megastar, Tâm vẫn ký khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, biên bản thẩm định giá, hợp đồng thuê kho ba bên và hợp đồng thế chấp tài sản bảo đảm để ông Long hoàn thiện hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Cáo trạng xác định, Tâm là đồng phạm, giúp sức ông Long chiếm đoạt hơn 6,9 tỷ đồng của SeaBank Hai Bà Trưng.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang bị cáo buộc, dù biết hồ sơ vay vốn của Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar và các công ty thành viên không có tài sản bảo đảm là thép cuộn như kê khai, nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ tín dụng khống, sau đó ký duyệt 4 hồ sơ vay vốn, gây thiệt hại cho ngân hàng.

Bà Giang đã tạo điều kiện cho ông Long vay rồi chiếm đoạt tiền, gây thiệt hại cho SeaBank Hai Bà Trưng hơn 14,2 tỷ đồng.

Trước đó, ông Nguyễn Hoàng Long cùng các đồng phạm vay 29,5 tỷ đồng (trong đó đã chiếm đoạt hơn 14,2 tỷ đồng) của SeaBank Hai Bà Trưng.

Ngày 22/12/2016, TAND TP Hà Nội đã xét xử, tuyên án đối với Nguyễn Hoàng Long cùng các đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Riêng Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm đã bỏ trốn và bị truy nã. Cơ quan tố tụng xác định cả hai hiện đang ở nước ngoài, không thể triệu tập để phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử.

Quá trình điều tra đã thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu để làm rõ nội dung vụ án, đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang. Đồng thời, quyền bào chữa của hai bị can vắng mặt cũng đã được bảo đảm theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.