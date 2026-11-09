Xét xử vắng mặt, cựu Giám đốc ngân hàng chi nhánh Hai Bà Trưng bị tuyên phạt 10 năm tù

Sáng 9/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vắng mặt hai bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1973, trú tại phường Giảng Võ, TP Hà Nội), nguyên Giám đốc ngân hàng S. Chi nhánh Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm (SN 1981, trú tại phường Kim Liên, TP Hà Nội), nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc, trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng S. Chi nhánh Hai Bà Trưng và Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar.

Thay mặt HĐXX, Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa tuyên án.

Tại phần kiểm tra căn cước, cả hai bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm đều đang bị truy nã và vắng mặt tại phiên tòa.

Sau thời gian xét xử và nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; bị cáo Lê Anh Tâm 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo nhận định của HĐXX, mặc dù hai bị cáo đã bỏ trốn, song căn cứ vào lời khai của các bị cáo khác, nhân viên ngân hàng, nhân viên công ty cùng lời khai của chính các bị cáo trong quá trình điều tra, có đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm như nội dung cáo trạng đã truy tố.

HĐXX xác định, các bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có khả năng nhận thức hành vi của mình nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang giữ vai trò chính trong hành vi vi phạm quy định về cho vay, trực tiếp chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập hồ sơ, thực hiện các khoản vay trái quy định.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, hai bị cáo bỏ trốn, gây khó khăn cho quá trình điều tra, giải quyết vụ án. Trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội và vai trò của từng bị cáo, HĐXX quyết định áp dụng mức hình phạt nêu trên.

Đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, giai đoạn 2010 - 2011, Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar do Nguyễn Hoàng Long làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc có dư nợ 400 tỉ đồng tại Ngân hàng S. chi nhánh Hai Bà Trưng. Để có tiền trả nợ và duy trì hoạt động kinh doanh, Nguyễn Hoàng Long đã gặp, bàn bạc với Nguyễn Thị Hương Giang, khi đó là Giám đốc chi nhánh Hai Bà Trưng, về việc tiếp tục vay vốn.

Hai bên thống nhất phương thức lập khống hồ sơ tín dụng. Theo đó, Nguyễn Hoàng Long chỉ đạo giám đốc các công ty thành viên thuộc Tập đoàn Vina Megastar ký các hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng thuê kho bãi và biên bản kiểm kê hàng hóa không có thực, làm căn cứ ký hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng vay vốn ngân hàng.

Về phía ngân hàng, Nguyễn Thị Hương Giang chỉ đạo nhân viên cấp dưới lập khống các biên bản thẩm định tài sản bảo đảm tiền vay, ký hợp đồng thuê kho ba bên và biên bản kiểm kê hàng hóa gửi kho, sau đó trình duyệt hồ sơ tín dụng để ngân hàng giải ngân các khoản vay dù không có tài sản thế chấp như thể hiện trong hồ sơ.

Bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Hoàng Long được ngân hàng cho vay tổng cộng 30 tỉ đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng.

Hai bị cáo đang bị truy nã vắng mặt tại phiên tòa.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Thị Hương Giang biết rõ Nguyễn Hoàng Long và các công ty thành viên lập hồ sơ vay vốn không có tài sản bảo đảm là thép cuộn như thể hiện trong hồ sơ. Tuy nhiên, Giang vẫn chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập khống hồ sơ tín dụng, ký duyệt 4 hồ sơ vay vốn, tạo điều kiện cho Long vay và chiếm đoạt tiền, gây thiệt hại cho ngân hàng tổng cộng 14 tỉ 225 triệu đồng.

Đối với Lê Anh Tâm, cáo trạng xác định bị cáo là Giám đốc Công ty An Việt Úc, đồng thời là em vợ của Nguyễn Hoàng Long. Mặc dù biết rõ việc thành lập các công ty thuộc Tập đoàn Vina Megastar nhằm sử dụng tư cách pháp nhân để lập hồ sơ khống vay vốn ngân hàng, Tâm vẫn tham gia ký các hợp đồng, tài liệu không có thực để giúp sức cho Long chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, dù không có hoạt động mua bán thép cuộn với Công ty Fuji và Công ty Cơ khí Megastar, Lê Anh Tâm vẫn ký khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, biên bản thẩm định giá, hợp đồng cho thuê kho ba bên và hợp đồng thế chấp tài sản bảo đảm để Nguyễn Hoàng Long sử dụng lập hồ sơ vay vốn.

Theo chỉ đạo của Long, Tâm còn ký khống các hợp đồng mua bán hơn 737 tấn thép cuộn, trị giá gần 13 tỉ đồng với Công ty Cơ khí Megastar để hoàn thiện hồ sơ vay 7 tỉ đồng tại ngân hàng.

Đối với khoản vay này, tài sản thế chấp thực tế là một căn hộ chung cư được định giá 2 tỉ 260 triệu đồng. Cơ quan tố tụng xác định Lê Anh Tâm đã đồng phạm, giúp sức cho Nguyễn Hoàng Long chiếm đoạt 4 tỉ 740 triệu đồng. Toàn bộ số tiền giải ngân được chuyển cho Long sử dụng và chiếm đoạt.

Liên quan đến vụ án, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 472/2016/HS-ST ngày 22/12/2016, TAND TP Hà Nội đã xét xử Nguyễn Hoàng Long cùng các đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Riêng Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm bỏ trốn nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, tách tài liệu liên quan đến hành vi của hai bị can để tiếp tục xử lý theo quy định.

Sau đó, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra đã phục hồi điều tra đối với hai bị can, làm cơ sở kết luận điều tra, truy tố và đưa ra xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật.