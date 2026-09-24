Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tại Công ty Tư vấn đầu tư GFDI

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Các bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Tổng số người bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hơn 8.600 người.

Phiên tòa diễn ra trực tiếp tại Hội trường xét xử của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng và trực tuyến đến 2 điểm cầu tại Cung thể thao Tiên Sơn và Nhà hát Trưng Vương.

Hội đồng xét xử phiên tòa. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Đây là vụ án có tính chất phức tạp, dư luận đặc biệt quan tâm, số tiền bị chiếm đoạt và số lượng người tham gia tố tụng đặc biệt lớn; vụ án thuộc diện Thường trực Thành ủy theo dõi, chỉ đạo.

Theo cáo trạng, Công ty GFDI do Nguyễn Quang Hoàng làm Tổng Giám đốc; Nguyễn Đỗ Đạt là Giám đốc tài chính; Trần Thị Mỹ Hạnh phụ trách ngân quỹ; Tô Hồng Trà là Giám đốc chi nhánh Sở giao dịch và Trần Thị Kiều Trang là trợ lý Tổng Giám đốc kiêm Phó Giám đốc chi nhánh Sở giao dịch hội sở.

Từ năm 2018 đến 2024, công ty huy động tiền của khách hàng thông qua các hợp đồng vay vốn. Để thu hút người cho vay, doanh nghiệp đưa ra thông tin gian dối về việc sử dụng nguồn vốn để đầu tư vào nhiều dự án, lĩnh vực có khả năng sinh lời cao, đồng thời đưa ra mức lãi suất cao.

Quang cảnh phiên khai mạc. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Sau khi huy động, nguồn tiền không được sử dụng đúng như thông tin đã đưa ra với khách hàng, mà được sử dụng cho nhiều mục đích khác; trong đó có các khoản chi phí hoạt động và việc thanh toán cho những hợp đồng đến hạn và đầu tư chứng khoán nước ngoài.

Cáo trạng cáo buộc Nguyễn Quang Hoàng cùng các đồng phạm chiếm đoạt của 7.108 bị hại với tổng số tiền hơn 2.407 tỷ đồng.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 5 ngày.