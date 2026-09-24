Xét xử sơ thẩm vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại phường Yên Bái

Quang cảnh phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án.

Theo cáo trạng, 3 đối tượng trên thường xuyên gửi đơn khiếu nại, tố cáo và liên tục đến Trụ sở tiếp Công dân - UBND tỉnh Lào Cai, địa điểm tiếp Công dân - Công an tỉnh Lào Cai để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về những nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai và chế độ chính sách đối với người có công.

Các nội dung trên đều đã được các cấp, các ngành, các cơ quan có chức năng nhiệm vụ của Trung ương, UBND tỉnh và Công an tỉnh trả lời kết quả giải quyết bằng văn bản; trực tiếp mời làm việc, thông báo kết quả, giải thích pháp luật theo đúng quy định. Tuy nhiên, các đối tượng này cố tình không chấp hành.

Đỉnh điểm ngày 15/9/2025, Đỗ Văn Tiếp, Đinh Văn Hoà đã lôi kéo nhiều người đến trụ sở tiếp công dân của UBND tỉnh tụ tập đông người, căng băng rôn và có những lời nói, phát ngôn không đúng sự thật, lăng mạ, xúc phạm đến uy tín, danh dự của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo UBND tỉnh và Ban Tiếp công dân của tỉnh.

Trong quá trình thực hiện các hành vi trên, bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng còn sử dụng mạng xã hội Facebook để phát trực tiếp hình ảnh, nội dung vụ việc.

Việc phát trực tiếp các nội dung liên quan đến vụ việc đã thu hút sự chú ý lớn trên không gian mạng, tác động đến tình hình thông tin trên mạng xã hội và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Hội đồng xét xử tuyên án.

Trên cơ sở xem xét toàn diện các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo và diễn biến tại phiên tòa; căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết có liên quan, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đỗ Văn Tiếp và Đinh Văn Hòa, mỗi bị cáo 1 năm 6 tháng tù; Nguyễn Mạnh Hùng 1 năm tù đều về tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 318 Bộ Luật hình sự.

Vụ án trên là một bài học cảnh tỉnh đối với những cá nhân, tổ chức đang có ý đồ lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.