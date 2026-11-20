Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và 8 bị cáo có đơn kháng cáo tại phiên tòa.

Sáng 20/11, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân (TAND) tối cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan cùng các bị cáo trong vụ án nhận hối lộ liên quan đến hoạt động cấp phép, thẩm định hồ sơ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Trước đó (ngày 6/11), phiên tòa phúc thẩm được mở nhưng phải hoãn do một bị cáo rút kháng cáo tại phiên tòa; một số bị cáo, luật sư đề nghị hoãn xét xử và một số bị cáo đề nghị thay đổi, bổ sung người bào chữa.

Gây khó doanh nghiệp để nhận tiền hối lộ

Trong vụ án này, TAND TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Bá Hoan cùng 27 bị cáo khác về các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Nhận hối lộ” và “Môi giới hối lộ”. Các sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) cùng một số đơn vị liên quan.

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Bá Hoan bị tuyên phạt 12 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Lê Thanh Hà, cựu Trưởng Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, bị phạt 4 năm tù cùng tội danh.

Trong số các bị cáo thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước có kháng cáo, Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng, bị tuyên phạt 14 năm tù; Nguyễn Thành Hưng, cựu cán bộ Văn phòng, 7 năm tù; Nguyễn Gia Liêm, cựu Phó Cục trưởng, 3 năm tù; Phan Thị Thu Trang, cựu cán bộ Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo, 3 năm tù; Phạm Viết Hương, cựu Phó Cục trưởng, 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Đỗ Vân Hương, cựu quyền Trưởng phòng Pháp chế, 33 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Sau phiên sơ thẩm, các bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngoài hình phạt tù, Tòa sơ thẩm tuyên tịch thu, sung ngân sách Nhà nước hơn 30 tỷ đồng tiền nhận hối lộ và gần 6 tỷ đồng tiền môi giới hối lộ.

Theo bản án sơ thẩm nhận định, trong vụ án này, hành vi của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài, có sự cấu kết, tham gia của nhiều lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về lao động ngoài nước, cùng các cán bộ, chuyên viên, cá nhân và doanh nghiệp.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và 8 bị cáo có đơn kháng cáo tại phiên tòa.

Hành vi phạm tội của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm hoạt động đúng đắn và uy tín của các cơ quan, tổ chức; gây thất thu ngân sách nhà nước; xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan quản lý nhà nước.

Do đó, việc đưa các bị cáo ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật là cần thiết, nhằm cải tạo, giáo dục các bị cáo, đồng thời đáp ứng yêu cầu đấu tranh và phòng ngừa loại tội phạm này nói chung. Theo Hội đồng xét xử, các bị cáo và gia đình đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính, khắc phục toàn bộ hậu quả và số tiền gây thiệt hại cho Nhà nước.

Cũng theo nội dung bản án sơ thẩm, trong thời gian từ năm 2021 đến 2025, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước, biết và để cho Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước) chỉ đạo một số cán bộ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Các bị cáo đã buộc các doanh nghiệp phải đưa tiền theo định mức từ 100 triệu đồng đến 400 triệu đồng để được cấp giấy phép.

Cựu Thứ trưởng bị xác định nhận hơn 16 tỷ đồng

Theo bản án sơ thẩm, trong việc thẩm định hồ sơ, phê duyệt cấp phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài, Nguyễn Bá Hoan đã đồng ý cho Tống Hải Nam chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy trình thẩm định trái pháp luật, tạo rào cản, khiến doanh nghiệp không thể tự cung cấp tài liệu theo yêu cầu, buộc phải đưa tiền theo định mức khoảng 500 USD/lao động để được tạo điều kiện và được cấp phiếu trả lời.

Quang cảnh phiên tòa sơ thẩm trước đó.

Qua đó, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Tống Hải Nam cùng một số cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước đã nhận hối lộ hơn 30,2 tỷ đồng của các cá nhân thuộc 31 công ty.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Bá Hoan được xác định là đã ký 14 giấy phép; đồng ý cho xây dựng, thực hiện quy trình, thẩm định hồ sơ cung ứng lao động thuộc diện Visa E7 trái quy định của pháp luật, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền "chi phí" và tiền biếu vào các dịp lễ, tết với tổng số tiền nhận hối lộ là hơn 16 tỉ đồng.