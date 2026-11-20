Hội đồng xét xử khai mạc phiên tòa.

Ngày 20/11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử phúc thẩm cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cùng 8 bị cáo trong vụ án trong vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ”, xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (cũ) và các đơn vị liên quan.

Hội đồng xét xử có 3 thành viên gồm: Thẩm phán Hoàng Mạnh Hùng làm Chủ tọa phiên tòa và hai Thẩm phán.

Đại diện Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội tại phiên tòa.

Có 2 Kiểm sát viên thuộc Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và 8 bị cáo cùng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa, một số bị cáo thay đổi, bổ sung nội dung kháng cáo. Theo đó, ngoài việc xin hội đồng xét xử cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt, có 4 bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

Trước đó, ngày 6/11, Tòa án cấp phúc thẩm đã mở xét xử bị cáo Nguyễn Bá Hoan và đồng phạm nhưng sau đó đã hoãn do một số tình tiết mới. Có một bị cáo đã rút đơn kháng cáo là bị cáo Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long), án sơ thẩm 5 năm tù.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và 8 bị cáo có đơn kháng cáo tại phiên tòa.

Còn trước đó vào ngày 24/8/2026, tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt 28 bị cáo.

Tại phiên phúc thẩm các bị cáo có đơn kháng cáo gồm Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), án sơ thẩm bị tuyên phạt 12 năm tù;

Bị cáo Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước), án sơ thẩm bị tuyên phạt 14 năm tù;

Nguyễn Gia Liêm (SN 1963, cựu Phó Cục trưởng) 3 năm tù;

Lê Thanh Hà (cựu Trưởng Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc) 4 năm tù;

Nguyễn Thành Hưng (SN 1977, cán bộ Văn phòng) 7 năm tù;

Phan Thị Thu Trang (SN 1982, cán bộ Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo) 3 năm tù.

Nguyễn Đình Thám (Tổng Giám đốc Công ty cung ứng nguồn nhân lực JHL, Phó Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long), án sơ thẩm 42 tháng tù;

Nghiêm Văn Định (Giám đốc Công ty Incoop 3), án sơ thẩm 2 năm tù;

Nguyễn Lâm Sơn (Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô), án sơ thẩm 6 năm tù về tội "Môi giới hối lộ".

Các bị cáo đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhiều bị cáo bổ sung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

Bản án sơ thẩm nhận định, trong thời gian từ năm 2021 đến 2025, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước, biết và để cho Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước) chỉ đạo một số cán bộ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Các bị cáo đã buộc các doanh nghiệp phải đưa tiền theo định mức từ 100 triệu đồng đến 400 triệu đồng để được cấp giấy phép.

Ngoài ra, trong việc thẩm định hồ sơ, phê duyệt cấp phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài, Nguyễn Bá Hoan đã đồng ý cho Tống Hải Nam chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy trình thẩm định trái pháp luật, tạo rào cản, khiến doanh nghiệp không thể tự cung cấp tài liệu theo yêu cầu, buộc phải đưa tiền theo định mức khoảng 500 USD/lao động để được tạo điều kiện và được cấp phiếu trả lời.

Qua đó, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Tống Hải Nam cùng một số cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước đã nhận hối lộ hơn 30,2 tỷ đồng của các cá nhân thuộc 31 công ty.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Bá Hoan được xác định là đã ký 14 giấy phép; đồng ý cho xây dựng, thực hiện quy trình, thẩm định hồ sơ cung ứng lao động thuộc diện Visa E7 trái quy định của pháp luật, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền "chi phí" và tiền biếu vào các dịp lễ, tết với tổng số tiền nhận hối lộ là hơn 16 tỉ đồng.