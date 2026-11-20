Sáng 20/11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm đối với cựu Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan cùng 9 bị cáo khác trong vụ án nhận hối lộ hơn 30,2 tỷ đồng liên quan đến hoạt động cấp phép, thẩm định hồ sơ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Thẩm phán Hoàng Mạnh Hùng được phân công làm chủ tọa phiên tòa.

Ngày 6/11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội đã đưa vụ án này ra xét xử theo trình tự phúc thẩm. Tuy nhiên, do phát sinh một số vấn đề tại phiên tòa nên Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa.

Hội đồng xét xử phúc thẩm.

Trước đó, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Bá Hoan và 27 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Nhận hối lộ” và “Môi giới hối lộ”, xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cùng các đơn vị liên quan.

Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Hoan 12 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Cùng tội danh, bị cáo Lê Thanh Hà (cựu Trưởng Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc) bị tuyên phạt 4 năm tù.

Đại diện Viện Công tố và xét xử phúc thẩm tại phiên tòa.

Đối với 7 bị cáo khác thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) bị tuyên phạt về tội “Nhận hối lộ” gồm: Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng) 14 năm tù; Nguyễn Thành Hưng (cán bộ Văn phòng) 7 năm tù; Nguyễn Gia Liêm (cựu Phó Cục trưởng) 3 năm tù; Phan Thị Thu Trang (cán bộ Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo) 3 năm tù; Phạm Viết Hương (cựu Phó Cục trưởng) 3 năm tù án treo và Đỗ Vân Hương (cựu Quyền Trưởng phòng Pháp chế) 33 tháng tù treo…

Sau bản án sơ thẩm, các bị cáo đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên toà phúc thẩm ngày 6/11, bị cáo Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long) đã tự nguyện rút đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Trên cơ sở đó, Chủ tọa phiên tòa Hoàng Mạnh Hùng thông báo đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo này.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, trong thời gian từ năm 2021 đến 2025, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan (phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước) biết và để cho bị cáo Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước) chỉ đạo một số cán bộ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Các bị cáo đã buộc các doanh nghiệp phải đưa tiền theo định mức từ 100 triệu đồng đến 400 triệu đồng để được cấp giấy phép.

Ngoài ra, trong việc thẩm định hồ sơ, phê duyệt cấp phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài, bị cáo Nguyễn Bá Hoan đã đồng ý cho bị cáo Tống Hải Nam chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy trình thẩm định trái pháp luật, tạo rào cản, khiến doanh nghiệp không thể tự cung cấp tài liệu theo yêu cầu, buộc phải đưa tiền theo định mức khoảng 500 USD một lao động để được tạo điều kiện và được cấp phiếu trả lời.

Qua đó, bị cáo Nguyễn Bá Hoan và bị cáo Tống Hải Nam cùng một số cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước đã nhận hối lộ hơn 30,2 tỷ đồng của các cá nhân thuộc 31 công ty.