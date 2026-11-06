Xét xử phúc thẩm cựu cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan

Trước đó, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Hoan 12 năm tù về tội Nhận hối lộ. Cùng tội danh này, HĐXX tuyên phạt Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐTB&XH (cũ) 14 năm tù; Lê Thanh Hà (cựu Trưởng Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc) 4 năm tù; Nguyễn Thành Hưng (cán bộ Văn phòng) 7 năm tù; Nguyễn Gia Liêm (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước) 3 năm tù.

Các bị cáo còn lại bị tuyên từ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 6 năm tù về tội Môi giới hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng…

Dẫn giải cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan vào phòng xử. Ảnh: H.N

Theo nhận định của HĐXX cấp sơ thẩm, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội diễn ra trong thời gian dài, có sự cấu kết, tham gia của nhiều lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về lao động ngoài nước, cùng các cán bộ, chuyên viên, cá nhân và doanh nghiệp.

Hành vi đó trực tiếp xâm phạm hoạt động đúng đắn và uy tín của các cơ quan, tổ chức; gây thất thu ngân sách nhà nước; xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan quản lý nhà nước.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Bá Hoan và 9 bị cáo khác đã làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo hồ sơ vụ từ năm 2017 đến năm 2025, các bị cáo tại Bộ LĐ-TB&XH có sai phạm trong quá trình thực hiện thẩm định hồ sơ của 28 công ty đề nghị cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Giấy phép) và 4 công ty đề nghị phê duyệt cấp Phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài (Phiếu trả lời).

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Bá Hoan và Tống Hải Nam Nam đã chỉ đạo một số cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động nước ngoài kéo dài thời gian thẩm định, gây khó khăn buộc doanh nghiệp phải đưa tiền “chi phí” trái quy định hơn 30 tỷ đồng để được cấp Giấy phép và Phiếu trả lời.

Dẫn giải bị cáo vào phòng xét xử. Ảnh: H.N

Trong việc cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Tống Hải Nam đã chỉ đạo cấp dưới gây khó khăn cho doanh nghiệp. Các bị cáo này kéo dài thời gian thẩm định hồ sơ, trả lại hồ sơ yêu cầu bổ sung thông tin, tài liệu nhiều lần, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền…

Tương tự, trong việc đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo ngành đóng tàu (Visa E7), Tống Hải Nam đã gây khó khăn, tạo rào cản cho các doanh nghiệp, buộc họ phải đưa tiền “chi phí”.

Cơ quan chức năng xác định bị cáo Nguyễn Bá Hoan đã nhận tiền để ký 14 giấy phép. Ngoài ra, bị cáo còn đồng ý cho xây dựng, thực hiện quy trình, thẩm định hồ sơ cung ứng lao động diện Visa E7 trái quy định của pháp luật, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền chi phí, tiền biếu vào các dịp lễ, tết.

Từ năm 2020-2025, bị cáo Hoan đã nhận tổng số 16,3 tỷ đồng.