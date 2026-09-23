Xét xử ông trùm ma túy và những kẻ tiếp tay

3 bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, đầu tháng 8-2025, vì mục đích vụ lợi nên Nguyễn Trung Thành đã mua 17,6g ma túy Methamphetamine của một người không rõ lai lịch với giá 1 triệu đồng. Đến đầu tháng 12-2025, Nguyễn Trung Thành tiếp tục nhờ Phạm Cao Cường (trú xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh) mua 37,41g ma túy Heroin và 201,632g ma túy Methamphetamine với tổng số tiền 18 .000.000 đồng để bán lại kiếm lời. Tổng khối lượng ma túy Nguyễn Trung Thành mua để bán lại trái phép là 219,232g ma túy Methamphetamine và 37,41g ma túy Heroin.

Từ tháng 8-2025 đến tháng 3-2026, Nguyễn Trung Thành đã 8 lần bán trái phép ma túy Heroin và Methamphetamine cho các đối tượng, gồm: Trần Quốc Hoàn, Lê Đình Hùng, Lê Văn Dũng, Phan Trọng Tài và Nguyễn Văn Trí. Tổng số tiền Nguyễn Trung Thành thu lợi bất chính từ việc bán trái phép chất ma túy là 4,5 triệu đồng.

Trưa 12-3-2026, Phan Trọng Tài mượn tiền của bạn rồi đến nhà Thành mua 0,49g ma túy Methamphetamine mang về nhà sử dụng thì bị lực lượng Công an bắt quả tang. Từ mắt xích này, toàn bộ "kho" ma túy ẩn giấu tinh vi của Nguyễn Trung Thành đã bị lực lượng chức năng phát hiện và triệt phá.

Biết hành vi bại lộ và đang bị truy quét ráo riết, trưa 15-3-2026, Nguyễn Trung Thành đã liên hệ nhờ Trần Quốc Hoàn hỗ trợ bỏ trốn. Dù biết rõ Thành là tội phạm nguy hiểm đang bị vây bắt, Hoàn vẫn mượn xe mô-tô đón và chở "ông trùm" phóng bạt mạng vào rừng keo lá tràm ở xã Mai Hoa nhằm trốn tránh sự truy đuổi của lực lượng chức năng. Khi bị lực lượng chức năng truy đuổi, Thành nhảy xuống tiếp tục lẩn trốn sâu trong rừng cho đến ngày 18-3 thì bị bắt giữ, còn Hoàn bị khống chế ngay khi vừa quay xe trở ra.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chính sách quản lý các chất ma túy của Nhà nước và gây mất ANTT địa phương. Trong đó, bị cáo Nguyễn Trung Thành có nhân thân xấu với 2 tiền án chưa được xóa án tích nhưng vẫn bất chấp pháp luật để mua bán ma túy quy mô lớn mang tính chuyên nghiệp; bị cáo Trần Quốc Hoàn liều lĩnh tiếp tay cho tội phạm bỏ trốn và bị cáo Phan Trọng Tài dù là giáo viên nhưng vẫn sa ngã vào con đường tàng trữ, sử dụng chất cấm.

Căn cứ vào hành vi phạm tội của từng bị cáo, HĐXX TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Thành tù chung thân về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”; phạt bị cáo Phan Trọng Tài 3 năm tù về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và bị cáo Trần Quốc Hoàn 2 năm tù về tội: “Che giấu tội phạm”.