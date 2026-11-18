Hơn 8 giờ sáng 18-11, ô tô chở bị cáo Lê Thanh Thản đến tòa. Ảnh: LAM HOÀNG

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, hơn 8 giờ cùng ngày, bị cáo Lê Thanh Thản đến tòa trên một ô tô hạng sang màu đen. Sau vài phút làm thủ tục tại cổng, chiếc xe di chuyển qua khu vực kiểm soát an ninh để vào nơi xét xử.

Bị cáo Lê Thanh Thản xuống xe, giơ tay chào mọi người, sau đó được hai người thân đi cùng đưa vào phòng xử án.

Bị cáo Lê Thanh Thản đến dự phiên tòa sáng 18-11. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Cũng trong sáng 18-11, một số khách hàng đã mua căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng bày tỏ mong muốn tòa án cho giữ nguyên hiện trạng các tòa chung cư để họ tiếp tục ổn định cuộc sống. Một số bị hại lo ngại nếu phải di dời ra ngoại thành, cuộc sống gia đình sẽ bị xáo trộn, ảnh hưởng đến việc đi lại, công việc và học hành của con cái.

Trước khi mở phiên tòa, có 6 khách hàng đề nghị trả lại nhà để nhận hơn 7 tỷ đồng. Công ty Bemes cũng đã thỏa thuận mua lại 39 căn hộ tại tòa CT6C.

Hầu hết khách hàng còn lại mong muốn được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ (sổ đỏ). Trường hợp không thể cấp sổ, họ đề nghị bị cáo Lê Thanh Thản bồi thường theo quy định pháp luật, căn cứ kết quả định giá tài sản mới nhất của cơ quan chức năng.

Phiên xử dự kiến kéo dài trong 2 tuần.

Khu vực kiểm tra an ninh tại phiên tòa. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, bị cáo Lê Thanh Thản bị xét xử về tội “Lừa dối khách hàng”, với cáo buộc bán 519 căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng, thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng.

Cùng hầu tòa về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” có 5 bị cáo, gồm: Đỗ Văn Hưng, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng (trước đây); Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng, đều là cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng (trước đây); Nguyễn Văn Năm, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông; Vương Đăng Quân, cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (trước đây).

Cáo trạng xác định, sau khi Công ty Bemes được UBND TP Hà Nội cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án, từ tháng 1-2010, bị cáo Lê Thanh Thản đã chỉ đạo tổ chức thi công công trình CT6 Kiến Hưng, vi phạm nghiêm trọng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt.

Theo đó, bị cáo bị cáo buộc đã chỉ đạo xây dựng tăng diện tích, chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng và xây thêm tòa CT6C không có trong quy hoạch được duyệt.

Sau khi dự án hoàn thành và các căn hộ được bàn giao cho khách hàng, bị cáo Lê Thanh Thản bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng.