Chiều 19/11, phiên tòa xét xử ông Lê Thanh Thản và 5 cựu cán bộ tiếp tục với phần tranh luận.

Đối đáp với quan điểm bào chữa cho bị cáo Lê Thanh Thản, đại diện VKS cho rằng tài liệu trong hồ sơ vụ án đủ căn cứ xác định ông Thản đã quảng cáo gian dối, đưa thông tin không đúng sự thật đến người có nhu cầu mua nhà. Cụ thể, chủ đầu tư giới thiệu dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và công trình tuân thủ các quy định về xây dựng.

Những thông tin này khiến người dân tin tưởng, yên tâm ký hợp đồng mua căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng. Theo đại diện VKS, tại thời điểm đó, bị cáo Lê Thanh Thản đã hoàn thành hành vi phạm tội.

Đại diện VKS tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Việc chính quyền ban hành Nghị quyết 96 để giải quyết các tồn tại tại dự án, trong đó còn 79 trường hợp phải di dời bắt buộc, không làm thay đổi bản chất hành vi phạm tội của bị cáo.

Đại diện VKS giữ nguyên quan điểm xác định 519 người mua căn hộ nhưng không được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sổ đỏ) là bị hại. Đây là hậu quả trực tiếp từ hành vi của ông Thản.

"Người dân đã bỏ tiền mua căn hộ hợp pháp nhưng cuối cùng không được cấp sổ đỏ, thì chủ đầu tư phải bồi thường căn hộ khác có giá tương đương giá thị trường là có căn cứ, đúng pháp luật", đại diện VKS nêu quan điểm.

Về kết luận định giá số 59/KL-HĐĐGTS ngày 10/7/2026 của Hội đồng định giá tài sản, đại diện VKS cho rằng kết luận này bảo đảm tính hợp pháp. Theo đó, tổng giá trị 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ tại dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, TP Hà Nội, được xác định hơn 2.047 tỷ đồng, trung bình gần 4 tỷ đồng mỗi căn.

Đối với nhóm bị cáo bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đại diện VKS viện dẫn các quy định về trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn của cán bộ cấp phường.

"Các bị cáo chưa làm tròn vai", đại diện VKS nói.

Trước ý kiến của luật sư cho rằng cơ quan tố tụng bỏ qua trách nhiệm của UBND quận Hà Đông (cũ), UBND TP Hà Nội và Sở Xây dựng Hà Nội trong sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng, đại diện VKS không đồng tình.

Theo VKS, cấp phường là đơn vị gần nhất, trực tiếp quản lý địa bàn. Nếu công trình vi phạm nhưng phường không báo cáo, cấp quận và thành phố không thể nắm bắt để có thông tin xử lý.

Đại diện VKS cũng cho biết, các bị cáo khai đã báo cáo lên cấp quận, song tại cơ quan điều tra, lời khai giữa cán bộ phường và thanh tra xây dựng có sự đổ lỗi trách nhiệm cho nhau. Do đó, trách nhiệm thuộc cả thanh tra xây dựng và cán bộ cấp phường.

"Không có căn cứ xác định trách nhiệm của cấp quận và UBND TP Hà Nội", đại diện VKS đối đáp.

Người mua nhà mong được hỗ trợ di dời

Trước đó, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị hại, hai luật sư cho rằng người dân đã bị lừa dối và phải chịu nhiều thiệt thòi suốt hơn 10 năm qua.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Chủ trương tại Nghị quyết 96 của UBND TP Hà Nội đã giúp tháo gỡ một phần vướng mắc, song vẫn còn 125 căn hộ và 10 căn hộ mặt đất thuộc diện phải di dời.

Theo các luật sư, chính bị cáo Lê Thanh Thản đã thừa nhận sai phạm và xác định lỗi thuộc về mình cùng chủ đầu tư. Các bị hại mong HĐXX chấp nhận đề nghị của đại diện VKS để bảo đảm quyền lợi.

Đối với những hộ phải di dời, người dân mong được bồi thường khoản tiền đủ để ổn định cuộc sống. Một số người không muốn chuyển đến khu đô thị Thanh Hà vì không còn niềm tin vào chủ đầu tư.

Có người đề nghị chính quyền giám sát việc khắc phục hậu quả của chủ đầu tư cho đến khi họ được cấp sổ đỏ. Những hộ phải di dời cũng mong được hỗ trợ chi phí chuyển nhà, tạo điều kiện cho con em học trái tuyến tại nơi ở mới và được tiếp tục sinh sống tại CT6 Kiến Hưng trong một khoảng thời gian nhất định để tìm nơi ở phù hợp.

Được quyền nói lời sau cùng, ông Lê Thanh Thản chỉ cảm ơn HĐXX và không có ý kiến gì thêm. Các bị cáo còn lại đều mong được xem xét khoan hồng.

Bị cáo Đỗ Văn Hưng, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông (cũ), mong HĐXX xem xét hoàn cảnh của mình. Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Duy Uyển, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, cho biết đã nhận thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân.

Sau phần tranh luận và lời nói sau cùng của các bị cáo, HĐXX nghỉ nghị án, dự kiến tuyên án vào 14h ngày 26/11.