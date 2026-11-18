Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)

Phiên tòa dự kiến kéo dài 13 ngày (tới 30/11), diễn ra sau 7 năm từ khi ông Lê Thanh Thản bị khởi tố, trải qua 8 lần điều tra bổ sung và một phiên xử phải trả hồ sơ.

Ông Lê Thanh Thản bị xét xử vì xây dựng trái phép, quảng cáo gian dối tại dự án CT6 Kiến Hưng, khiến 519 khách hàng mua nhà nhưng suốt 13 năm không được công nhận quyền sở hữu.

Cùng hầu tòa với ông Thản có 5 cựu cán bộ quận Hà Đông (cũ), bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Đỗ Văn Hưng, cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Kiến Hưng; Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng, cùng là cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Kiến Hưng; Nguyễn Văn Năm, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông và Vương Đăng Quân, cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông.

Cả 5 bị cáo đều được tại ngoại.

Phiên tòa có khoảng 100 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập. Đại diện Viện kiểm sát cho rằng, việc một số người vắng mặt không ảnh hưởng đến quá trình xét xử nên đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục làm việc.

Thừa nhận tội danh theo cáo trạng

Trả lời xét hỏi tại tòa, ông Lê Thanh Thản khai bản thân giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, là người chịu trách nhiệm chính đối với các quyết định trong hoạt động của doanh nghiệp.

Về quá trình triển khai dự án CT6 Kiến Hưng, ông Thản cho biết, thời điểm đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây (trước khi sáp nhập vào Hà Nội) đã nhất trí về mặt chủ trương. Tuy nhiên, doanh nghiệp không hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh công năng vì “mải làm” và đây chính là hành vi vi phạm.

Sau khi sáp nhập vào Hà Nội, doanh nghiệp tiếp tục xin ý kiến nhưng vẫn chưa hoàn thiện các thủ tục cần thiết. Theo ông Thản, thời điểm đó, nếu giữ nguyên công năng văn phòng thì sẽ khó tìm được người thuê nên doanh nghiệp đã xin chuyển đổi công năng và được nhất trí về chủ trương. Tuy nhiên, việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý để chuyển đổi công năng lại chưa được công ty thực hiện theo đúng quy định.

“Sai phạm của công ty là tự ý chuyển đổi công năng, sai mục đích sử dụng từ dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê sang xây nhà ở lâu dài, sai phạm là làm sai mục đích, sai quy hoạch”, bị cáo thừa nhận.

Đối với các căn nhà liền kề được quy hoạch trên phần đất xây dựng trường mầm non, ông Thản khai rằng thời điểm đó đã có trường học nhưng nhu cầu sử dụng của cư dân không hết nên tiếp tục tự ý xây dựng phần nhà liền kề trên phần đất quy hoạch đó.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh cho biết, trong quá trình xây dựng dự án, không có cơ quan nào đến kiểm tra hay ban hành văn bản đình chỉ thi công. Chỉ sau khi công trình hoàn thành, doanh nghiệp mới nhận được quyết định xử phạt hành chính.

Ông Thản cũng khai rằng, thời điểm đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây rất mong muốn doanh nghiệp triển khai dự án, thậm chí lo ngại chủ đầu tư bỏ dở nên thường xuyên mời đến trụ sở để trao đổi, làm việc.

Liên quan việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cư dân, ông Thản cho biết, trong hợp đồng mua bán có nội dung “Chủ đầu tư hỗ trợ người mua làm thủ tục cấp sổ đỏ”. Tuy nhiên, công việc này được giao cho cấp dưới thực hiện và báo cáo lại.

Thực tế, có căn hộ được cấp giấy chứng nhận, có căn không được cấp; một số trường hợp đã được cấp nhưng sau đó lại bị thu hồi. Theo ông Thản, tại thời điểm đó, chưa có ai thông báo cụ thể về việc dự án sai quy hoạch mà chỉ nói chung chung rằng các căn hộ chưa được cấp.

Đã chuyển 530 tỷ đồng vào tài khoản Thi hành án để chi trả cho dân

Về phương án khắc phục hậu quả, ông Thản cho biết doanh nghiệp đã chuẩn bị hai phương án. Thứ nhất, bồi thường bằng tiền cho người mua nhà. Doanh nghiệp đã nộp hơn 530 tỷ đồng vào cơ quan thi hành án để sẵn sàng chi trả. Thứ hai, nếu cư dân có nhu cầu chuyển đến khu đô thị Thanh Hà, doanh nghiệp sẽ bố trí căn hộ thay thế.

Ông Thản thông tin thêm, hiện ngân hàng đã bảo lãnh khoản vay 1.000 tỷ đồng để doanh nghiệp triển khai xây dựng dự án, tạo nguồn lực trả nhà cho người dân.

Bị cáo Lê Thanh Thản tại phiên tòa. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)

Tại tòa, bị cáo chấp nhận tội danh bị truy tố trong cáo trạng là đúng và thừa nhận một số dự án khác của doanh nghiệp có sai phạm, song nguồn lực khắc phục hiện chưa có. Ông Thản cho rằng, nếu được tạo điều kiện, doanh nghiệp có thể thực hiện việc khắc phục.

Đáng chú ý, ông Thản đề xuất được nộp 50% lợi nhuận từ dự án vào ngân sách Nhà nước, đồng thời xin chuyển đổi công năng dự án sang nhà ở cho thuê để doanh nghiệp có thêm nguồn lực giải quyết hậu quả.

Cuối phần xét hỏi, cựu Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh gửi lời xin lỗi đến các cư dân, bày tỏ sự ân hận về những sai phạm đã gây ra.

Tại phiên tòa sáng nay, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, tinh thần triển khai xử lý thực hiện theo Nghị quyết số 96 của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành, mục tiêu bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người dân đồng thời răn đe các chủ đầu tư khác.

Căn cứ tính giá bảo đảm tốt nhất quyền lợi người dân

Đại diện Hội đồng định giá Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, căn cứ định giá là Nghị định số 250/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài chính. Phương pháp tính giá chủ yếu là phương pháp so sánh, có tham khảo ý kiến của tổ dân phố, chính quyền địa phương.

Đại diện Hội đồng định giá độc lập: cũng áp dụng phương pháp so sánh để định giá trên cơ sở thu thập các hợp đồng chuyển nhượng đang giao dịch được các văn phòng đăng ký đất đai, thuế cung cấp. Sau đó, đơn vị này đã xác minh lại các thông tin trước khi định giá.

Theo đại diện Ủy ban nhân dân phường Kiến Hưng, việc xác định danh sách các căn hộ phải di dời tháo dỡ dựa trên nguyên tắc bảo vệ lợi ích của người dân, đã cùng Tổ công tác của thành phố thực hiện rà soát các căn hộ, bảo đảm tiêu chí hạn chế thấp nhất thiệt hại với người dân, đề xuất theo tiêu chuẩn của Nghị quyết số 96, xác định được 135 căn hộ thấp tầng cần di chuyển.

Theo cáo trạng, dự án CT6 Kiến Hưng được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội) phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỉ lệ 1/500. Sau đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho phép Công ty Bemes chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy hoạch này.

Tuy nhiên, từ tháng 10/2010, ông Lê Thanh Thản, khi đó là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, đã chỉ đạo tổ chức thi công công trình với nhiều sai phạm nghiêm trọng so với quy hoạch được phê duyệt.

Ở khối nhà cao tầng, Công ty Bemes bị cáo buộc tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng và xây dựng thêm căn hộ.

Đáng chú ý, doanh nghiệp còn xây thêm tòa CT6C, trong khi công trình này không nằm trong quy hoạch được duyệt.

Đối với khu nhà thấp tầng, chủ đầu tư bị cáo buộc tăng diện tích đất xây dựng, tăng số lượng căn và vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Cáo trạng xác định những sai phạm này diễn ra trong quá trình thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu công trình, dẫn đến dự án không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Công trình hoàn thành vào tháng 11/2012. Từ tháng 1/2013, Công ty Bemes bắt đầu bàn giao căn hộ cho người dân vào sinh sống.

Điều đáng chú ý là trong khi công trình có nhiều sai phạm, từ tháng 3/2011, ông Thản bị cáo buộc đã đưa ra các thông tin quảng cáo không đúng về tính pháp lý của dự án.

Theo cáo trạng, nội dung quảng cáo giới thiệu rằng dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất...

Cơ quan tố tụng cho rằng những thông tin này khiến khách hàng tin tưởng vào tính pháp lý của dự án và xuống tiền mua căn hộ.

Kết quả điều tra xác định Công ty Bemes đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng. Những người mua nhà sau đó không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đồng nghĩa đến nay không được cấp sổ đỏ.

Cáo trạng xác định ông Lê Thanh Thản đã thu lợi bất chính tổng cộng hơn 531 tỷ đồng. Đây cũng được xác định là số tiền gây thiệt hại cho 519 khách hàng mua căn hộ tại CT6 Kiến Hưng.

Theo cáo trạng, 5 cựu cán bộ thuộc Ủy ban nhân dân phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông bị cáo buộc đã không thực hiện đầy đủ việc thanh tra, kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn và xử lý sai phạm tại công trình.

Sự thiếu trách nhiệm của nhóm cán bộ này bị đánh giá đã góp phần để các sai phạm tiếp tục diễn ra, từ đó dẫn tới hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với 519 khách hàng mua căn hộ.