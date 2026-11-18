Xét xử ông Lê Thanh Thản và 5 đồng phạm vụ CT6 Kiến Hưng
Sáng 18/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thanh Thản (76 tuổi), Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, về tội Lừa dối khách hàng. Vụ án liên quan đến những sai phạm xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng,. Cùng hầu tòa còn có 5 bị cáo nguyên là cán bộ lãnh đạo UBND phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ, bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xet-xu-ong-le-thanh-than-va-5-dong-pham-vu-ct6-kien-hung-246261118113731538.htm