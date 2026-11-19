Sáng nay (19/11), phiên tòa xét xử ông Lê Thanh Thản (Cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes, Cựu Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) và 5 cựu cán bộ phường Kiến Hưng và quận Hà Đông (cũ) tiếp tục với phần luận tội của đại diện VKS.

Quan điểm luận tội của đại diện VKS cho rằng, UBND Thành phố có Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 96 của HĐND Thành phố, theo đó ban hành danh mục các công trình, hạng mục được phép tồn tại, các căn hộ, hạng mục phải di dời.

Đại diện VKS thực hành quyền công tố tại phiên tòa xét xử ông Lê Thanh Thản. Ảnh: CTV

Đây là chủ trương, chính sách rất nhân văn, nhằm tạo cơ chế để hạn chế thấp nhất thiệt hại của người dân, giảm thiểu số cư dân bị ảnh hưởng phải di dời trong vụ án này.

Theo quan điểm của đại diện VKS, đối với các căn hộ, nhà thấp tầng phải di dời: Căn cứ Điều 48 Bộ luật hình sự, Điều 132, Điều 137, 604, 605, 616 và 618 Bộ luật dân sự 2005, buộc Công ty Cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes phải trả lại tiền mua nhà cho các bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX buộc bị cáo Lê Thanh Thản liên đới bồi thường cho bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án số tiền thiệt hại, tổng cộng bằng giá trị căn hộ, nhà thấp tầng bằng giá trị theo Kết luận định giá ngày 10/7/2026 của Hội đồng định giá.

Đại diện VKS cũng đề nghị buộc bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan phải bàn giao trả lại căn hộ, nhà thấp tầng đã nhận theo giao dịch cho Công ty Cổ phần sản xuất – xuất nhập khẩu Bemes để Công ty Bemes thực hiện xử lý khắc phục vi phạm theo Quyết định xử lý vi phạm của UBND Thành phố.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX kiến nghị UBND Thành phố áp dụng các chính sách hỗ trợ đối với cư dân phải di dời trong vụ án này được hưởng hỗ trợ như các trường hợp khác tại dự án CT6 Kiến Hưng phải di dời theo Kế hoạch của UBND Thành phố.

Đối với các căn hộ, nhà thấp tầng được tồn tại, đại diện VKS đề nghị UBND thành phố Hà Nội giải quyết theo quy định của pháp luật.

Về biện pháp tư pháp, đại diện VKS đề nghị HĐXX ra quyết định tiếp tục tạm giữ 530 tỷ đồng của bị cáo Lê Thanh Thản nộp vào tài khoản của Thi hành án dân sự TP Hà Nội ngày 16/11/2026 để đảm bảo thi hành án.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Ranh giới giữa sai lầm trong kinh doanh và lừa dối khách hàng

Được quyền tự bào chữa, ông Lê Thanh Thản cho rằng, phần đại diện VKS đề nghị dân sự là hơi nặng nề đối với bị cáo.

Bào chữa cho “đại gia điếu cày”, luật sư đưa ra quan điểm cho rằng, trong 1.500 căn hộ ở CT6 Kiến Hưng, có 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ do vi phạm xây dựng, còn lại đều được cấp sổ đỏ.

Đối với các căn hộ được cấp sổ đỏ, luật sư đặt vấn đề liệu bị cáo Thản có lừa dối khách hàng hay không. “Đối với các căn hộ không được cấp sổ đỏ, bị cáo đã nhận lỗi. Từ lúc khởi tố, bị cáo đã đưa ra rất nhiều phương án để khắc phục, giải tỏa sự bức xúc của khách hàng. Bị cáo thừa nhận các vi phạm về xây dựng và không có ý định lừa dối ngay từ đầu, mong người dân thông cảm”, lời bào chữa của luật sư.

Vẫn theo luật sư, ranh giới giữa sai lầm trong kinh doanh và lừa dối khách hàng là mong manh nên căn hộ nào không được cấp sổ, khách hàng được coi là bị hại. Chính quyền đã ra Nghị quyết 96, căn cứ vào đó để giải quyết, chỉ còn 79 trường hợp phải di dời bắt buộc. Đối với các trường hợp không phải di dời sẽ tiếp tục thực hiện theo hợp đồng.

So với cáo buộc ban đầu 519 khách hàng là bị hại, chỉ còn 79 khách hàng không được cấp sổ đỏ. 440 trường hợp còn lại không còn coi là bị hại.

“Với sự thay đổi theo Nghị quyết 96 cũng đúng với nguyện vọng của khách hàng. Họ không còn yêu cầu gì với chủ đầu tư, tiếp tục thực hiện hợp đồng thôi”, lời luật sư.