Xét xử ông chủ Công ty Triệu Nụ Cười Hồ Quốc Thân cùng các đồng phạm

Trong vụ án này, 13 bị cáo sẽ hầu tòa về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tàng trữ tiền giả, trong đó có 5 người là cựu Phó Tổng Giám đốc (TGĐ) Công ty CP Triệu Nụ Cười. Bị cáo Hồ Quốc Thân (TGĐ Công ty CP Triệu Nụ Cười) bị đưa ra xét xử về cả về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tàng trữ tiền giả.

Tài liệu điều tra cho thấy, khoảng cuối năm 2023, bị cáo Hồ Quốc Thân được Trần Quang và Hồ Hữu Tường tặng và giới thiệu về đồng tiền lượng tử (QFS). Khi đó, Hồ Quốc Thân thành lập công ty Triệu Nụ Cười với mục đích lấy tiền từ người này trả người kia để đánh bóng, thu hút nhiều người tin tưởng góp tiền an sinh, bán đồng tiền lượng tử (QFS) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

Đầu năm 2024, ông chủ Công ty Triệu Nụ Cười tuyển dụng và bổ nhiệm 5 Phó TGĐ, cho phát hành 5.000 token “đồng tiền lượng tử QFS TNCVN” để bán, thu tiền từ khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp.

Cơ quan công an thi hành lệnh khám xét Công ty CP Triệu nụ cười do Hồ Quốc Thân làm TGĐ. Ảnh: Y.H.

Theo đó, 1 đồng tiền lượng tử có giá trị quy đổi từ 3,5- 6 triệu đồng; 1 đồng tiền lượng tử doanh nghiệp có giá trị quy đổi từ 39-52 triệu đồng.

Tháng 4/2024, để thu hút nhiều cá nhân và doanh nghiệp mua đồng QFS TNCVN, Hồ Quốc Thân và 5 cựu Phó TGĐ đã tổ chức quảng bá, đưa ra các thông tin không đúng sự thật theo hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Nội dung quảng bá nêu: Chủ tịch Hồ Quốc Thân có chương trình "trợ duyên" cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời gian từ 13-30/6. Triệu Nụ Cười có sứ mệnh tiếp cận dòng vốn di sản thế giới giúp các doanh nghiệp được tiếp cận dòng vốn này và “tiền lượng tử sẽ thay thế tiền giấy trong tương lai, do lạm phát và tiền giả nên sẽ không dùng tiền giấy nữa…”.

Ngoài ra, dưới danh nghĩa Công ty Triệu Nụ Cười, Hồ Quốc Thân còn cho phát hành Thẻ An sinh với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng, thời hạn 1 năm.

Lợi ích của Thẻ An sinh được quảng bá như sau: Khách hàng có thể đến mua hàng ưu đãi, miễn phí với số tiền 500.000 đồng/tuần (vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần). Thẻ không giới hạn về địa lý và có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi mua thẻ.

Để tạo niềm tin cho khách hàng, ông Thân thành lập 27 cửa hàng dân sinh kinh doanh thực phẩm trên các tỉnh, thành phố.

Kết luận điều tra cho thấy, với chính sách và sự truyền thông, quảng bá như trên, ông Thân và đồng phạm thu hút nhiều khách hàng cá nhân, doanh nghiệp tham gia mua đồng QFS. Số tiền thu được từ việc bán đồng QFS được xác định là hơn 33 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an còn thu giữ của bị can Thân 72 tờ tiền giả mệnh giá 100 USD, có giá trị tương đương hơn 181 triệu đồng.

Đặc biệt, trong vụ án này, dù ông Hồ Quốc Thân thừa nhận hành vi của mình là phạm pháp, nhiều người bị hại vẫn không tố cáo ông chủ Công ty Triệu Nụ Cười, vì còn đặt niềm tin vào ông này. Cũng có người bị hại cho rằng, số tiền thiệt hại không lớn và họ không muốn phiền phức…