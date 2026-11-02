Xét xử nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành

Bị cáo Chu Thị Thành và đồng phạm được dẫn giải ra tòa sáng 2/11. (Ảnh: LÊ NHUNG)

12/23 bị cáo là thuộc Công ty Thiên Minh Đức

Trong số 23 bị cáo có 6 bị cáo bị tạm giam, 17 bị cáo tại ngoại. Có 15 luật sư đăng ký tham gia bào chữa tại phiên tòa; riêng bị cáo Chu Thị Thành, mẹ đại gia kim cương Chu Đăng Khoa có 3 luật sư bào chữa.

Khoảng 60 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập. Đại diện Bộ Tài chính, Bộ Công thương và 6 cơ quan thuế các tỉnh, thành phố cũng được triệu tập tới phiên tòa với tư cách là người tham gia tố tụng.

Trong số 23 bị cáo, có 12 bị cáo thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh (Công ty Thiên Minh Đức). Chu Thị Thành cùng 4 bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về 2 tội: “Tham ô tài sản”, “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hải (nhân viên kế toán) bị truy tố về tội “Tham ô tài sản”. Sáu bị cáo cùng bị truy tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

11 bị cáo còn lại bị truy tố về 2 tội: “Tham ô tài sản” và “Trốn thuế”, trong đó có nhiều chủ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Các bị cáo chủ động nộp hơn 100 tỷ đồng khắc phục hậu quả

Theo cáo buộc, sau khi được cấp phép làm đầu mối xăng dầu, Công ty Thiên Minh Đức dùng các tài khoản tại các ngân hàng BIDV, Vietcombank để thực hiện việc trích lập, quản lý, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu của công ty. Sau đó, Công ty Thiên Minh Đức gặp khó khăn trong việc kinh doanh bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Vì vậy, từ năm 2020-2022, theo chỉ đạo của bà Chu Thị Thành, các bị cáo Nguyễn Thị Bích Liên (kế toán Công ty Thiên Minh Đức), Lê Thanh An (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Thiên Minh Đức), Nguyễn Thị Thanh Hải (nhân viên kế toán) giúp bà Thành chiếm đoạt từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của công ty hơn 79 tỷ đồng.

Làm theo chỉ đạo của bà Thành, bị cáo Liên, An và Lê Thị Ngọc Lan (thủ quỹ) xuất khống 153 hóa đơn giá trị gia tăng bán xăng dầu của Công ty Thiên Minh Đức để thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, các bị cáo Chu Đức Mạnh (cựu Trưởng Phòng Kinh doanh), Lê Khắc Duẩn (nhân viên kinh doanh), Dương Thị Thanh Hương (kế toán) đã bán xăng dầu tại kho Nghi Thiết không xuất hóa đơn, sau đó xuất khống 105 hóa đơn giá trị gia tăng để cân đối số liệu tồn trên sổ sách và giúp bà Thành thu lợi bất chính hơn 6,2 tỷ đồng.

Các bị cáo Mai Anh Tuyên (Phó Tổng Giám đốc), Chu Việt Hùng (nhân viên), Nguyễn Trường Sơn (nhân viên), Phạm Thị Quỳnh Trang (nhân viên kế toán) bán xăng dầu tại kho Hoàng Huy không xuất hóa đơn, sau đó xuất khống 48 hóa đơn giá trị gia tăng để cân đối số liệu tồn sổ sách và giúp bà Thành thu lợi bất chính 14,3 tỷ đồng.

Bị cáo Chu Đức Mạnh (Trưởng Phòng Kinh doanh) và Mai Anh Tuyên biết rõ việc bán hàng không xuất hóa đơn và bán hóa đơn khống tại các kho Nghi Thiết, Hoàng Huy để chiếm đoạt tiền từ Quỹ Bình ổn xăng dầu của Công ty Thiên Minh Đức, nhưng Mạnh vẫn thực hiện hành vi giúp nữ đại gia xăng dầu và các đồng phạm khác chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng.

Tuyên còn thực hiện hành vi giúp bà Thành và các đồng phạm khác chiếm đoạt số tiền gần 50 tỷ đồng.

Được biết, bà Thành và các bị cáo khác đã chủ động nộp hơn 100 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ thiệt hại vụ án, phần liên quan Tập đoàn Thiên Minh Đức. Riêng bà Thành nộp hơn 99 tỷ đồng.