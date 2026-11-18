16 bị cáo bị VKSND khu vực 6 - An Giang truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” được quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự gồm: Trần Minh Sang (sinh năm 1994); Trần Văn Tiền, Vũ Đình Bảo Nam, Trần Thanh Tuyền, Phạm Nhực Khoa (cùng sinh năm 2004).

Nguyễn Văn Sơn, Huỳnh Tấn Nhị, La Văn Cũa (cùng sinh năm 2005); Phạm Minh Đức (sinh năm 2006); Lại Văn Hiếu, Phạm Nhật Khang, Bùi Chí Nguyện (cùng sinh năm 2007, cư ngụ tại xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang);

Nguyễn Phước Đạt, Lê Gia Kiệt (cùng sinh năm 2006); Châu Gia Phú, Nguyễn Tuấn Kha (cùng sinh năm 2007, ngụ tại xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang).

Hội đồng xét xử

Theo cáo trạng, xuất phát từ việc muốn giải quyết mâu thuẫn với nhóm Ngã Năm và nhóm Thứ Bảy, Thái Văn Hậu rủ Trần Văn Tiền, Võ Tòng Quân, Huỳnh Tấn Nhị, Quách Văn Lượng, Trần Thanh Tuyền, Nguyễn Tuấn Kha, Bùi Chí Nguyện, Lê Gia Kiệt, Huỳnh Ngô Nhật Hùng và Nguyễn Trần Quốc Huy mang theo hung khí cùng đi giải quyết mâu thuẫn.

Tham gia còn có: Lại Văn Hiếu, Bùi Văn Hiếu, Vũ Đình Bảo Nam, Trần Minh Sang. Sau đó, các đối tượng còn rủ truyền nhau để huy động thêm lực lượng, Nguyễn Trần Quốc Huy rủ Lê Phước Dư, Lý Dủy Khang và Phạm Minh Đức; Trần Văn Tiền rủ Nguyễn Văn Sơn, Phạm Nhật Khang và Phạm Nhực Khoa;

Võ Tòng Quân rủ La Văn Cũa; Lại Văn Hiếu rủ Châu Gia Phú; Châu Gia Phú rủ thêm Nguyễn Thanh Phú, Nguyễn Gia Bảo và Lê Văn Đình Khang; Nguyễn Thanh Phú rủ thêm Nguyễn Quốc Duy, Danh Cảnh và Lê Minh Đăng; Nguyễn Gia Bảo rủ thêm Ông Quốc Kiệt và Lê Gia Huy; Trần Minh Sang rủ thêm Nguyễn Phước Đạt.

Các đối tượng hẹn nhau tập trung tại cầu Vĩnh Thái thuộc ấp Đặng Văn Do, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang vào đêm ngày 23/4/2026 để đi giải quyết mâu thuẫn. Đến khoảng 21 giờ ngày 23/4/2026, tất cả tập trung lại tại cầu Vĩnh Thái.

Sau khi tập trung lực lượng, mang theo hung khí, cả nhóm cùng nhau đi xuống Ngã Năm (xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang) để giải quyết mâu thuẫn.

Trên đoạn đường di chuyển trên tuyến Quốc lộ 63 từ cầu Vĩnh Thái đến cầu Ngã Năm, các đối tượng nẹt pô xe, bóp kèn xe nhiều lần, chạy xe với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, những người ngồi trên xe la hét lớn tiếng, cầm hung khí trên tay quơ qua quơ lại hô hào lớn tiếng để thị uy.

Khi đến cầu chùa Ngã Năm, Thái Văn Hậu phát hiện có nhóm người nên nhóm của Hậu cầm hung khí xuống xe đi lại thì phát hiện không phải nhóm người cần tìm.

Sau đó, cả nhóm tiếp tục điều khiển xe đi qua cầu bắc ngang sông tìm đến nhà của Huỳnh Chí Công ở ấp Minh Tân, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang vì có người trong nhóm của Hậu thấy nhóm Ngã Năm hay tập trung ở đây.

Khi đến nhà Huỳnh Chí Công thì thấy nhà đã đóng cửa. Thái Văn Hậu hô hào tụi mày đâu rồi sau đó dùng súng ná bắn đạn bi sắt vào nhà, nhóm bên Hậu cũng tham gia ném gạch đá, chai bia vào trước nhà Công nhưng không gây thiệt hại tài sản.

Các bị cáo tại phiên tòa

Lúc này, ông Huỳnh Văn Tươi từ trong nhà bước ra trên tay cầm con dao nói tụi mày băng nào, thì cả nhóm lên xe chạy quay về cầu Vĩnh Thái. Sau đó, Thái Văn Hậu tiếp tục dẫn nhóm đi đến cầu Bốn Thướt ở ấp Lê Minh Bằng, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang để chờ nhóm Thứ Bảy vào, nhưng đợi một lúc không thấy nhóm Thứ Bảy vào nên nhóm của Thái Văn Hậu giải tán đi về.

Tại phiên tòa, bị cáo đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt các bị cáo Trần Văn Tiền; Nguyễn Văn Sơ; Lại Văn Hiếu; Phạm Nhật Khang; Phạm Nhực Khoa; Châu Gia Phú; Nguyễn Tuấn Kha; Bùi Chí Nguyện; Trần Minh Sang; Bị cáo Nguyễn Phước Đạt; La Văn Cũa; Huỳnh Tấn Nhị; Trần Thanh Tuyền; Phạm Minh Đức; Vũ Đình Bảo Nam; Lê Gia Kiệt từ 2 năm – 2 năm 6 tháng tù.