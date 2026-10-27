Xét xử nhóm lừa đảo Mr Pips: Từ tin lời hứa 'đầu tư chắc thắng' đến mất hàng tỷ đồng

Hội đồng xét xử đã hỏi các nhà đầu tư về phương thức thủ đoạn bị lừa, cũng như nguyện vọng cá nhân. Những nhà đầu tư sau đó cho biết, công thức chung của nhóm lừa đảo là liên tục gọi điện, chèo kéo nhà đầu tư trong thời gian dài, cam kết hứa hẹn “đầu tư chắc thắng”.

Bị cáo Phó Đức Nam trong vụ án. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Khi nhà đầu tư tin tưởng và bắt đầu rót vốn với khoản tiền nhỏ để thăm dò, thì được “nhả” một chút lợi nhuận để có cảm giác “chiến thắng”, sau đó bị kéo vào con đường không lối ra.

Trước câu hỏi vì sao chỉ qua điện thoại mà các nhà đầu tư lại dám chi hàng tỷ đồng, thậm chí hàng chục tỷ đồng, các nhà đầu tư phần lớn chung câu trả lời là “không hiểu sao lúc đó lại bị dẫn dắt”. Ông N.Q., cho biết đã được gọi điện mời gọi đầu tư, ban đầu ông nghi ngờ nhưng “không hiểu sao vẫn bị lôi kéo” nên đồng ý kết bạn qua Telegram, dù không gặp trực tiếp “chuyên gia chứng khoán”.

Nhiều nhà đầu tư xếp hàng vào phiên tòa ngày 26-10. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trường hợp của ông N.Q. đầu tư lên tới 5,4 tỷ đồng và chỉ rút được 70 triệu đồng, khoản tiền bị mất khiến ông suy sụp. Khi thấy các bị cáo phần lớn là người trẻ, có ăn học, nhưng lại lừa đảo người dân, ông N.Q. đề nghị tòa xử nghiêm các bị cáo, đồng thời mong nhận được cả gốc và lãi cho những tổn thất mà mình bỏ ra.

Trường hợp khác, bà N.T.M. cho biết đã nhiều lần đầu tư vào đường dây của Phó Đức Nam với tổng số tiền 10 tỷ đồng. Phương thức dụ dỗ tương tự như trên, thông qua các cuộc điện thoại mời gọi đầu tư. Ban đầu, bà M. từ chối, nhưng sau đó không hiểu vì sao, bà vẫn quyết định bỏ tiền đầu tư.

Hình ảnh phiên tòa ngày 26-10. Ảnh: GIA KHÁNH

May mắn hơn ông Q., bà M. đã rút được 1 tỷ đồng. “Dù biết nạn nhân kiệt quệ nhưng chúng vẫn chèo kéo nạn nhân đi vay mượn, cầm cố nhà cửa để tiếp tục đầu tư”, bà M. cho biết và nói thêm, hầu hết số tiền mang đi đầu tư được bà đi vay mượn. Hiện giờ, với khoản nợ lớn, gia đình tan nát, vợ chồng ly hôn.

Một trường hợp khác là chị K. bị lừa và tin vào quảng cáo nạp tiền qua ví Ngân lượng của Nguyễn Hòa Bình. “Chị yên tâm nạp tiền đi, của Shark Bình đó” chị K. nhắc lại lời mời chào của nhân viên lừa đảo, và cho hay đã quyết định rót vốn với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng. Sau khi nghi ngờ bị lừa, 2 bên từ chèo kéo đến dọa dẫm lẫn nhau và cuối cùng chỉ rút được một số tiền nhỏ…

Phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi.

Theo cáo trạng, năm 2017, Phó Đức Nam bàn bạc, thống nhất với Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) tạo lập 36 website liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 dùng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Các website không kết nối giao dịch đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng thực chất giao dịch với chủ sàn; khi khách hàng thua, chủ sàn hưởng số tiền đó. Cáo trạng nêu, Phó Đức Nam Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư rồi chiếm đoạt. Nam còn chỉ đạo thành lập các công ty “ma”, sử dụng danh nghĩa các công ty này để tuyển nhân sự, ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại dùng cho ứng dụng Zoiper; mở 66 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch để nhận tiền của bị hại. Cơ quan công tố xác định, Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm về toàn bộ 919 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.559 tỷ đồng.