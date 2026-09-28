Xét xử nhóm đối tượng tiếp tay cho đường dây mua bán người, lừa đảo ETH tại Campuchia

Các bị cáo trong đường dây mua bán người, lừa đảo "ETH" tại phiên tòa.

Ngày 27-9, TAND khu vực 8- tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án: "Mua bán người" xảy ra tại tổ chức lừa đảo có tên "ETH" đối với bị cáo Vũ Thị Hồng (trú phường Nhân Hòa, tỉnh Bắc Ninh) cùng 13 đồng phạm về tội: "Mua bán người".

Theo nội dung vụ án, khoảng tháng 7 năm 2025, Vũ Thị Hồng (tên thường gọi Tina, trú phường Nhân Hòa, tỉnh Bắc Ninh) làm việc tại tổ chức "ETH" có trụ sở tại Vương quốc Campuchia do Trần Tống (chưa rõ thân nhân, lai lịch) quốc tịch Trung Quốc điều hành.

"ETH" được xác định là một đường dây mua bán người, lừa đảo được tổ chức chặt chẽ, phân chia thành nhiều bộ phận như "Tuyển dụng", "Sale", hậu đài - kế toán... Trong đó, bộ phận "Tuyển dụng" có nhiệm vụ lừa gạt, dụ dỗ người Việt Nam sang Campuchia rồi ép buộc các nạn nhân làm việc bất hợp pháp.

Bị cáo Vũ Thị Hồng là người trực tiếp điều hành bộ phận "Tuyển dụng", quản lý và phân công nhiệm vụ trong các nhóm hoạt động trên Telegram. Khi các đối tượng khác lừa gạt được người sang "ETH" làm việc, Hồng liên hệ với nhóm của các đối tượng tại Việt Nam để tổ chức đưa nạn nhân từ thành phố Hồ Chí Minh đến tỉnh An Giang, sau đó xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Khi nạn nhân được đưa đến "ETH", Hồng xác nhận người và trả tiền công cho các đối tượng đưa người với mức 600USD/người. Tại đây, các nạn nhân được Hồng và Trần Châu Trọng bố trí chỗ ở, phân công công việc. Đáng chú ý, đối với những nạn nhân không làm được việc, nhóm của Hồng đe dọa chuyển giao bán cho bên thứ ba hoặc đe dọa, đánh đập, chích điện. Những người muốn trở về Việt Nam phải liên hệ người thân gửi tiền chuộc cho nhóm của Hồng thông qua tài khoản của Trần Trọng Tú hoặc Bế Hoài Nam.

Ngoài ra, các đối tượng Trần Trọng Tú, Bế Hoài Nam còn thực hiện việc cung cấp tiền theo yêu cầu của Vũ Thị Hồng, đồng thời cung cấp thông tin gian dối để tuyển mộ, chuyển giao những người khác đến "ETH" nhằm cưỡng bức lao động.

Bằng thủ đoạn trên, các bị cáo đã lừa gạt 16 nạn nhân, đưa sang Campuchia để tiếp nhận, bóc lột sức lao động tại "ETH" không thông qua thủ tục xuất cảnh để lao động hợp pháp, đồng thời thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trên cơ sở kết quả xét hỏi, tranh tụng công khai tại phiên tòa, HĐXX TAND khu vực 8- tỉnh Khánh Hòa tuyên bố bị cáo Vũ Thị Hồng cùng các bị cáo đồng phạm, gồm: Đàng Quang Tiền, Ông Ngọc Mẫn Đạt, Tẩy Liên Vũ, Nguyễn Văn Bal, Huỳnh Văn Toàn, Nại Thành Thạo, Trần Trọng Tú, Đàng Công Tài, Vạn Đại Ên, Bế Hoài Nam, Đàng Năng Thi, Trần Châu Trọng, Hán Ngọc Hậu, phạm tội "Mua bán người".

Trong đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Hồng 14 năm tù về tội: "Mua bán người"; các bị cáo: Trần Châu Trọng, Trần Trọng Tú, Bế Hoài Nam, Vạn Đại Ên, Nại Thành Thạo, Hán Ngọc Hậu, Đàng Năng Thi, Đàng Quang Tiền, Đàng Công Tài bị tuyên phạt từ 8 năm tù đến 10 năm tù cùng tội danh trên.

Riêng các bị cáo: Ông Ngọc Mẫn Đạt, Huỳnh Văn Toàn, Nguyễn Văn Bal, Tẩy Liên Vũ do có vai trò thứ yếu, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra nên HĐXX xem xét khoan hồng, xử phạt cùng mức án 5 năm tù đều về tội: "Mua bán người".

Vụ án là lời cảnh báo về những thủ đoạn dụ dỗ, lừa đảo đưa người sang Campuchia làm việc với những lời hứa hẹn về "việc nhẹ, lương cao", nhưng thực chất là đưa nạn nhân vào các tổ chức hoạt động bất hợp pháp, bị bóc lột sức lao động, đe dọa và cưỡng ép.

Thông qua vụ án cũng cho thấy sự cần thiết của việc người dân cần nâng cao nhận thức, cảnh giác trước các thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội, đặc biệt là những lời mời chào đi làm việc ở nước ngoài với thu nhập cao, không thông qua các kênh thủ tục hợp pháp.