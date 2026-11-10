Xét xử nhiều cựu lãnh đạo thuộc Sở Y tế Hà Nội nhận hối lộ

Sáng 10/11, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 16 bị cáo trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Môi giới hối lộ” xảy ra tại Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thuộc Sở Y tế Hà Nội.

Cách đây 4 tháng, vụ án này đã được xét xử sơ thẩm, nhưng sau đó, TAND TP Hà Nội đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung nhằm làm rõ một số nội dung chưa sáng tỏ.

Tám bị cáo thuộc Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thuộc Sở Y tế Hà Nội gồm: Nguyễn Văn Đức (cựu Trưởng phòng), Tô Tử Anh và Trần Thị Bạch Tuyết (cựu Phó trưởng phòng), Đỗ Thị Hương và Đỗ Đình Long (chuyên viên), Nguyễn Thị Huy và Vũ Việt Phong (cán bộ), Vũ Thị Bích Ngọc (cán bộ hưu trí).

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 10/11.

Ba bị cáo từng công tác tại Sở Y tế Hà Nội gồm: Ngô Thị Hồng Phương (chuyên viên văn phòng), Nguyễn Đình An (nhân viên Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội) và Đỗ Doãn Tiến (lái xe).

Năm bị cáo còn lại gồm: Bùi Lan Anh (dược sĩ), Nguyễn Thị Bích, Trần Thị Chiến, Nguyễn Thị Thu Hoài và Nguyễn Thị Hải Yến (cùng ở Hà Nội).

Vụ án được phát hiện năm 2024, từ tố giác về những sai phạm tại Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân-đơn vị tham mưu cho Sở Y tế Hà Nội trong việc cấp phép hoạt động cho các cơ sở khám chữa bệnh và kinh doanh dược.

Hội đồng xét xử công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, 686 phòng khám, quầy thuốc tư nhân tại Hà Nội đã thông qua các môi giới để đưa tiền cho cán bộ phụ trách cấp phép. Một số cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu về hồ sơ, điều kiện vật chất; số khác lo ngại bị gây khó dễ hoặc phải bổ sung hồ sơ nhiều lần.

Nhóm bị cáo môi giới hối lộ bị cáo buộc, đã nhận tổng số tiền 8,67 tỷ đồng từ các cơ sở này để móc nối với cán bộ Sở Y tế Hà Nội lo thủ tục cấp phép. Sau khi chuyển tiền cho những người liên quan, họ giữ lại khoảng 850 triệu đồng hưởng lợi.

Sau khi điều tra bổ sung, Viện KSND TP Hà Nội xác định, số tiền nhận hối lộ của nhóm bị cáo là cựu cán bộ Sở Y tế Hà Nội từ hơn 3,82 tỷ đồng xuống 3,56 tỷ đồng. Riêng số tiền bị cáo Tô Tử Anh bị cáo buộc nhận hối lộ giảm từ 1,31 tỷ xuống còn 1,275 tỷ đồng.

Đối với nhóm bị cáo môi giới hối lộ, Viện KSND TP Hà Nội đã rà soát lại các giao dịch tài khoản, loại trừ những khoản chi hộ như lệ phí thẩm định, mua sắm thiết bị và vật tư y tế, tuy nhiên tổng số tiền môi giới được xác định lại không thay đổi đáng kể.

Liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo, Viện kiểm sát xác định, dù những người bị gây sức ép là các chủ phòng khám, nhà thuốc phải đưa tiền, nhưng họ ở thế bị động, phải chi tiền để tránh bị gây khó dễ hoặc trả lại hồ sơ nhiều lần, đồng thời đã tích cực hợp tác khai báo nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với 30 cán bộ thuộc các đơn vị phối hợp như Trung tâm kiểm nghiệm hay Phòng Y tế các quận, huyện, cơ quan điều tra xác định, dù họ có nhận phong bì cảm ơn nhưng với vai trò lệ thuộc, không có quyền quyết định và số tiền nhận không lớn nên không xử lý hình sự.

Trong nhóm bị cáo là 8 cựu lãnh đạo, cán bộ Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, bị cáo Tô Tử Anh bị cáo buộc nhận hối lộ nhiều nhất với số tiền gần 1,3 tỷ đồng.