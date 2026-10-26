Xét xử Mr Pips, Shark Bình: Hơn 1.000 người tham gia, thủ tục phiên tòa kéo dài 1 ngày

Chiều 26/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Phó Đức Nam, tức Mr Pips, bị cáo Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter, bị cáo Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình và 185 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1.500 tỷ đồng.

Bị cáo Phó Đức Nam (đứng) tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Với 188 bị cáo và hàng trăm luật sư, người liên quan, nhân chứng, TAND TP Hà Nội đã tổ chức phiên tòa dưới hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Điểm cầu trung tâm diễn ra tại phòng xét xử lớn của TAND TP Hà Nội với thành phần gồm: HĐXX, đại diện VKS, hơn 50 bị cáo, hơn 200 luật sư bào chữa…

Điểm cầu thành phần thứ 2 diễn ra tại hội trường của TAND TP Hà Nội, nơi những người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan… tham gia phiên tòa.

Điểm cầu thành phần thứ 3 diễn ra là tại hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội), gồm phần lớn các bị cáo đang bị tạm giam tại đây.

Do số lượng người tham gia phiên tòa rất lớn, phần thủ tục bắt đầu phiên tòa đã kéo dài cả ngày. HĐXX cho hay, đã triệu tập 97 cơ quan, đại diện, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến phiên tòa. Có 919 người bị hại được triệu tập đến tòa, trong đó gần 140 người có đơn xin vắng mặt.

HĐXX nhận được đơn xin bào chữa cho các bị cáo của hơn 201 luật sư. Trong số các bị cáo, có Hoàng Thị Thúy từ chối luật sư.

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho Mr Pips đề nghị HĐXX công bố danh sách 97 cơ quan, đại diện, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan để nếu cần, luật sư sẽ đề nghị HĐXX triệu tập thêm.

Luật sư cũng đề nghị được tiếp xúc với thân chủ của mình là bị cáo Phó Đức Nam, dưới sự giám sát của cảnh sát bảo vệ tư pháp.

Trước yêu cầu của luật sư, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Trần Nam Hà yêu cầu cảnh sát bảo vệ tư pháp trong điều kiện an ninh cho phép, có thể cho các luật sư được quyền tiếp xúc với thân chủ của mình.

Đối với đề nghị được cập nhật danh sách các cơ quan, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được triệu tập đến tòa, các luật sư có thể gặp thư ký tòa để được cung cấp.

Về một số người tham gia tố tụng vắng mặt, đại diện VKS cho rằng, những người bị hại đều đã có lời khai, hơn nữa phiên tòa kéo dài trong 15 ngày, nếu cần có thể triệu tập sau. Việc vắng mặt của họ không ảnh hưởng đến việc xét xử. Do đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tiếp tục làm việc.

Trước ý kiến của đại diện VKS, HĐXX quyết định tiếp tục làm việc, kết thúc phần thủ tục phiên tòa, chuyển sang phần tranh luận.

Vào cuối giờ chiều, đại diện VKS công bố bản cáo trạng truy tố 188 bị cáo. Theo cáo trạng, năm 2017, Phó Đức Nam đã bàn bạc, thống nhất với Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Bị cáo Nam chỉ đạo nhân viên mở các Công ty “ma”, rồi sử dụng danh nghĩa của các công ty này để phục vụ hoạt động của các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế.

Phó Đức Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền vào để đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản. Bị cáo gây ra 919 vụ lừa đảo với tài sản chiếm đoạt là 1.559 tỷ đồng.