Xét xử Mr Pips, Shark Bình: Gần 1.500 người được triệu tập

Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) khai báo trước tòa

Ngày 26/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Phó Đức Nam (SN 1994, tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (SN 1990, tức Mr Hunter) cùng 186 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và các tội danh liên quan. Đây là phiên tòa có quy mô đặc biệt lớn, với gần 1.500 người được triệu tập.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 15 ngày, được tổ chức kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến, dưới sự điều hành của thẩm phán Trần Nam Hà.

Trong số các bị cáo, Phó Đức Nam bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo thông qua hệ thống các trang web giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế giả mạo. Cơ quan tố tụng xác định Nam phải chịu trách nhiệm đối với 920 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.

Lê Khắc Ngọ bị cáo buộc cùng Nam mở rộng hệ thống hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Trong vụ án này, Ngô Thị Thêu (SN 1995, trú tại Hải Phòng), vợ của Ngọ, cũng bị đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, tức Shark Bình) cũng có mặt trong danh sách các bị cáo. Bình bị cáo buộc có hành vi giúp nhóm của Mr Pips rửa tiền với tổng số tiền khoảng 318 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức "Shark" Bình) khai báo trước tòa

Theo hồ sơ vụ án, năm 2018, Phó Đức Nam quen biết Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Sau đó, hai người bàn bạc, thống nhất xây dựng các trang web giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế nhằm thu hút nhà đầu tư tại Việt Nam.

Uran chịu trách nhiệm tạo lập, quản lý và điều hành các trang web kết nối với ứng dụng MT4, MT5. Những trang web này được đặt tên bằng tiếng Anh, có giao diện tương tự các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế nhằm tạo lòng tin với khách hàng.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, các trang web thực chất được lập trình sẵn, không có tính năng kết nối, đối ứng giao dịch với thị trường tài chính thế giới. Người tham gia tưởng rằng mình đang đầu tư trên thị trường quốc tế nhưng thực tế thực hiện giao dịch trực tiếp với chủ sàn. Khi khách hàng thua lỗ, số tiền này thuộc về chủ sàn.

Để triển khai hoạt động tại Việt Nam, Uran hướng dẫn Nam cách xây dựng và vận hành hệ thống. Sau đó, Nam cùng Đặng Hoàng Liên Anh (SN 1996, trú tại TPHCM) sang Thổ Nhĩ Kỳ gặp Uran, tìm hiểu mô hình hoạt động của các văn phòng kinh doanh chứng khoán quốc tế và ngoại hối tại đây.

Trở về Việt Nam, Nam bắt đầu thuê văn phòng, tuyển dụng nhân viên và trực tiếp điều hành các cơ sở kinh doanh. Liên Anh được giao phụ trách marketing nhằm tiếp cận, thu hút khách hàng.

Đến năm 2019, Nam tiếp tục bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức để mở rộng hệ thống trên phạm vi toàn quốc.

Các đối tượng thành lập doanh nghiệp, thuê văn phòng tại nhiều tỉnh, thành phố, hoạt động dưới danh nghĩa các công ty tiếp thị qua điện thoại, tư vấn bán hàng, môi giới chứng khoán và giao dịch ngoại hối. Theo cáo buộc, đằng sau vỏ bọc doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp là hệ thống nhân viên chuyên tìm kiếm, tiếp cận, dụ dỗ khách hàng mở tài khoản và nạp tiền đầu tư.

Cơ quan điều tra xác định Phó Đức Nam trực tiếp bàn bạc với Isik Uran xây dựng hệ thống gồm 36 trang web giao dịch. Nam còn chỉ đạo cấp dưới thành lập các công ty “ma”, sử dụng pháp nhân doanh nghiệp để tuyển dụng nhân sự, ký hợp đồng cung cấp dịch vụ đầu số điện thoại phục vụ hoạt động tiếp cận khách hàng qua ứng dụng Zoiper.

Cơ quan tố tụng đánh giá đây là đường dây lừa đảo có tổ chức, quy mô lớn, với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Các bị cáo bị đưa ra xét xử về một hoặc nhiều tội danh gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.