Xét xử Mr Pips, Shark Bình cùng 186 bị cáo khác

Các bị cáo được dẫn giải vào phòng xử. Video: ĐỖ TRUNG

Các bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế”.

Để chuẩn bị phiên xử, tòa triệu tập 919 bị hại, gần 100 người liên quan, đại diện 18 công ty và 2 ngân hàng.

Luật sư và người liên quan qua cổng từ kiểm tra an ninh trước khi vào khu vực xét xử. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Phiên tòa được tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu. Điểm cầu trung tâm tại trụ sở TAND TP Hà Nội có 51 bị cáo; điểm cầu tại hội trường tòa án dành cho các bị hại và người liên quan; điểm cầu tại hội trường Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội có 137 bị cáo.

An ninh được siết chặt bên trong tòa án. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Theo cáo trạng, năm 2017, Phó Đức Nam (tức Mr Pips, trú tại TPHCM) bàn bạc, thống nhất với Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) tạo lập 36 website liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 dùng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Các website có tên tiếng Anh giống tên những sàn giao dịch chứng khoán quốc tế nhưng được lập trình sẵn, không kết nối giao dịch đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng thực chất giao dịch với chủ sàn; khi khách hàng thua, chủ sàn hưởng số tiền đó.

Bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips) được dẫn giải vào phòng xử. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Cáo trạng nêu, Phó Đức Nam Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư rồi chiếm đoạt. Nam còn chỉ đạo thành lập các công ty “ma”, sử dụng danh nghĩa các công ty này để tuyển nhân sự, ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại dùng cho ứng dụng Zoiper; mở 66 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch để nhận tiền của bị hại.

Bị cáo Phó Đức Nam tại phiên tòa. Ảnh: GIA KHÁNH

Cơ quan công tố cáo buộc Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm về toàn bộ 919 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.559 tỷ đồng.

Để hợp pháp hóa nguồn gốc tiền do phạm tội mà có, Nam bị cáo buộc sử dụng số tiền này mua 32 bất động sản, vàng, USD và xe sang.

Các bị cáo được đưa vào phòng xét xử. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình) bị truy tố về tội “Rửa tiền”.

Theo cáo trạng, từ tháng 6-2020, Nguyễn Hòa Bình và 2 nhân viên cấp dưới biết các sàn giao dịch của Nam có hoạt động phạm tội, đang bị cơ quan công an xác minh, điều tra. Tuy nhiên, để hưởng phí giao dịch, Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo nhân viên tiếp tục hỗ trợ các sàn sử dụng ví Ngân Lượng.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) được dẫn giải đến phiên tòa. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Bên cạnh đó, Nguyễn Hòa Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên trao đổi với Phó Đức Nam và nhân viên các sàn giao dịch, thống nhất cách làm giả dữ liệu, cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch ví giả cho cơ quan công an nhằm cản trở việc xác minh.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình tại phiên tòa. Ảnh: GIA KHÁNH

Theo cáo trạng, từ tháng 6-2020 đến ngày 23-9-2022, có 232 bị hại chuyển tổng cộng hơn 318 tỷ đồng vào các tài khoản ví Ngân Lượng.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 15 ngày.

Các bị cáo trong vụ án đứng nghe phổ biến phiên xét xử. Ảnh: GIA KHÁNH