Xét xử Mr Pips Phó Đức Nam, Mr Hunter Lê Khắc Ngọ và 'Shark' Bình

Sáng 26/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phó Đức Nam (tức “Mr Pips”, SN 1994, ở TP Hồ Chí Minh) và bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức “Mr Hunter”, SN 1990, ở Hưng Yên) về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Các bị cáo: Nguyễn Hòa Bình (tức “Shark” Bình, SN 1981, Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Lượng), Phó Đức Thắng (SN 1968, bố Mr Pips), Nguyễn Thanh Tâm, Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam và Lê Thị Liễu xét xử về tội “Rửa tiền”.

Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) bị dẫn giải đến phiên tòa sáng 26/10.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy (SN 1982, trú tại phường Tam Thắng, TP Hồ Chí Minh) bị xét xử về hai tội “Rửa tiền” và “Trốn thuế”.

Riêng bị cáo Phó Đức Tuấn (SN 1985, cháu họ Mr Pips) bị xét xử về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”. 177 bị cáo còn lại bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức "Shark" Bình) bị dẫn giải đến phiên tòa sáng 26/10.

Do số lượng người tham gia tố tụng rất đông gồm: 188 bị cáo, hơn 200 luật sư bào chữa, hàng trăm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nhân chứng, bị hại… nên Hội đồng xét xử quyết định tổ chức phiên tòa theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Trong đó, điểm cầu trung tâm là tại Phòng xét xử lớn của TAND TP Hà Nội, với thành phần là những người tiến hành tố tụng (Hội đồng xét xử, đại diện Viện Kiểm sát, 51 bị cáo và 202 luật sư bào chữa).

Hai nữ bị cáo bị dẫn giải đến phiên tòa sáng 26/10.

Các bị cáo bị dẫn giải đến phiên tòa sáng 26/10.

Điểm cầu thành phần thứ 2 là Hội trường của TAND TP Hà Nội, bố trí cho các bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Điểm cầu thứ 3 tại Hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an thành phố Hà Nội) gồm 137 bị cáo đang bị tạm giam.

Trong số 188 bị cáo, có 25 bị cáo được áp dụng biện pháp tại ngoại, 163 bị cáo bị tạm giam.

Hội đồng xét xử đã triệu tập 919 bị hại, gần 100 người liên quan, đại diện 18 công ty và 2 ngân hàng đến phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Bị cáo Phó Đức Nam có 7 luật sư bào chữa. Bị cáo Lê Khắc Ngọ có 3 luật sư bào chữa. Bị cáo Nguyễn Hòa Bình có 2 luật sư bào chữa… Bị cáo duy nhất không có luật sư bào chữa là Trần Thị Thanh Tâm (SN 1993, trú tại Vinhomes Greenbay, phường Đại Mỗ, Hà Nội). Trong vụ án, bị cáo Tâm bị truy tố về tội “Rửa tiền”.