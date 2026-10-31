Xét xử Mr Pips: Lê Khắc Ngọ đề nghị định giá lại số vàng bị thu giữ

Sáng 31/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục ngày làm việc thứ 6 phiên tòa xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế”, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hội đồng xét xử.

Tại phiên tòa, HĐXX dành thời gian để các luật sư tham gia xét hỏi, làm rõ những nội dung liên quan đến hành vi bị truy tố, trách nhiệm của các bị cáo và việc khắc phục hậu quả vụ án.

Lê Khắc Ngọ đề nghị định giá lại số vàng bị thu giữ

Trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cho biết sẵn sàng chịu trách nhiệm đối với 243 vụ lừa đảo được cơ quan tiến hành tố tụng xác định trong cáo trạng. Tuy nhiên, bị cáo Ngọ đề nghị HĐXX xem xét, xác định lại số lượng vụ việc vì cho rằng có một số bị hại không thuộc nhóm do bị cáo quản lý, các nhân viên trong nhóm cũng không được hưởng lợi từ những trường hợp này.

Theo lời khai của Ngọ, trong thời gian dài, bộ phận chăm sóc khách hàng do bị cáo Bùi Trung Đức đảm nhiệm. Sau khi Phó Đức Nam sang Campuchia, bộ phận này do hai người tên Khanh và Khánh phụ trách.

Các Kiểm sát viên đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Liên quan đến việc khắc phục hậu quả, luật sư đề nghị Lê Khắc Ngọ làm rõ nguyện vọng bồi thường thiệt hại thay cho các nhân viên cấp dưới.

Trước HĐXX, bị cáo Ngọ đã liệt kê những người mà bị cáo mong muốn được khắc phục hậu quả thay. Trong số này, theo trình bày của Ngọ, có hai nhân viên tên Tú và Thúy làm công tác văn thư, không liên quan đến hoạt động lừa đảo. Ngoài ra, một số người như Kiên, Hạnh và các nhân viên khác, dù giữ vị trí quản lý nhưng đều thực hiện công việc theo chỉ đạo của cấp trên.

Bị cáo Ngọ bày tỏ sự ân hận, đồng thời gửi lời xin lỗi đến những người này vì đã lôi kéo họ vào vụ án.

Về nguồn tiền để khắc phục hậu quả, Lê Khắc Ngọ cho biết sẽ sử dụng số vàng và các xe ô tô hạng sang bị cơ quan chức năng thu giữ để thực hiện nghĩa vụ bồi thường.

Khi luật sư hỏi liệu số tài sản này có đủ để khắc phục toàn bộ thiệt hại hay không? khác với lời khai trước đó cho rằng tài sản còn dư sau khi bồi thường, lần này Ngọ cho biết không dám bảo đảm, đồng thời đề nghị HĐXX xem xét cho định giá lại số vàng đã bị thu giữ.

Theo nội dung được luật sư nêu tại phiên tòa, số vàng bị thu giữ được định giá vào năm 2024 có giá trị hơn 300 tỉ đồng. Nếu được định giá lại theo giá thị trường hiện nay, giá trị số vàng có thể tăng lên hơn 500 tỉ đồng.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) trước bục khai báo.

Trả lời về vấn đề này, Lê Khắc Ngọ cho biết, dù thông tin ở trong trại tạm giam hạn chế nhưng bị cáo vẫn biết giá vàng trên thị trường thời gian qua có nhiều biến động. Ngọ ước tính nếu được định giá lại, số vàng có thể tăng thêm khoảng 200 tỉ đồng so với thời điểm định giá trước đây. Vì vậy, bị cáo mong HĐXX xem xét việc định giá lại tài sản để có thêm nguồn tiền khắc phục hậu quả cho bản thân và các bị cáo khác.

Cũng tại phiên tòa, Lê Khắc Ngọ cho biết, khi mới làm việc với Cơ quan điều tra, bị cáo từng đề nghị xác minh, đối chiếu tài sản và nếu còn dư sau khi thực hiện nghĩa vụ bồi thường thì xin được nhận lại.

Tuy nhiên, hiện nay, Ngọ mong HĐXX xem xét cho bị cáo Ngô Thị Thêu (vợ của bị cáo Ngọ) được nhận lại khoản tiền 18,3 tỉ đồng để nuôi dưỡng các con.

Trước đó, tại phần xét hỏi chiều 30/10, bị cáo Ngô Thị Thêu cũng đề nghị HĐXX xem xét trả lại hai căn nhà cùng số tiền hơn 18 tỉ đồng. Bị cáo Thêu cho rằng, bản thân không đồng phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bởi bị cáo không tham gia, can thiệp vào công việc nội bộ của các văn phòng và công ty do Lê Khắc Ngọ và các bị cáo quản lý.

Bị cáo Ngô Thị Thêu (vợ Lê Khắc Ngọ) trước bục khai báo cùng các bị cáo tại điểm cầu Trại giam số 1, Công an TP Hà Nội. (Ảnh chụp qua màn hình)

Nghe đến đây, Chủ tọa phiên tòa truy vấn, tại sao bị cáo không phạm tội mà lại phải trốn sang Thái Lan? Bị cáo Thêu khai, khi biết cơ quan chức năng khởi tố, điều tra vụ án, Thêu có bảo Đức đi trốn. Nhận thức được việc bảo Đức đi trốn là hành vi phạm tội nên Thêu đưa 3 con nhỏ trốn sang Thái Lan. Thêu thừa nhận mình có phạm tội nhưng chỉ là tội “Không tố giác tội phạm”(?).

Tình trạng sức khỏe của Phó Đức Nam

Cũng trong phần xét hỏi sáng 31/10, các luật sư đặt câu hỏi với Lê Khắc Ngọ liên quan đến tình trạng sức khỏe của bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips).

Theo luật sư, Ngọ là người có thời gian dài gần gũi, thường xuyên tiếp xúc với Phó Đức Nam. Trước đó, mẹ của Nam là bị cáo Lê Thị Liễu cũng đã trình bày tại phiên tòa về tình trạng sức khỏe tâm thần của con trai.

Khi được luật sư đề nghị xác nhận những thông tin này, Lê Khắc Ngọ cho biết, trong quá trình tiếp xúc, bị cáo nhận thấy Phó Đức Nam từng phải nhập viện điều trị trong thời gian dài vào năm 2021. Đến năm 2024, Nam tiếp tục có biểu hiện chán nản.

Theo lời khai của Ngọ, thời điểm đó, bị cáo Lê Thị Liễu đã gọi điện nhờ bị cáo thường xuyên trò chuyện, quan tâm và theo sát Phó Đức Nam hơn. “Cô Liễu đã gọi điện nhờ bị cáo nói chuyện với Nam và theo sát em nhiều hơn”, Lê Khắc Ngọ khai trước tòa.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ trả lời các câu hỏi của luật sư tại phiên tòa sáng 31/10.

Liên quan đến việc khắc phục hậu quả, Ngọ tiếp tục khẳng định sẽ ưu tiên sử dụng tài sản để thực hiện nghĩa vụ bồi thường của bản thân và các nhân viên cấp dưới. Nếu sau khi khắc phục vẫn còn tài sản, bị cáo mong muốn được hỗ trợ Phó Đức Nam thực hiện nghĩa vụ bồi thường trong trường hợp Nam không đủ khả năng tài chính.

Trước đó, tại phiên tòa chiều 30/10, bị cáo Lê Thị Liễu cũng đã trình bày về tình trạng sức khỏe của con trai và cho biết, gia đình đã nhiều lần gửi đơn đề nghị cơ quan tố tụng cho Nam đi giám định pháp y tâm thần.

Theo lời khai của bị cáo Liễu, từ năm 2013, Phó Đức Nam đã có biểu hiện trầm cảm. Gia đình từng đưa Nam sang Singapore điều trị, sau đó trở về Việt Nam và tiếp tục điều trị tại bệnh viện trong thời gian dài. Bà Liễu đề nghị HĐXX xem xét cho Phó Đức Nam được giám định tình trạng sức khỏe tâm thần…

Khi bị cáo Liễu tiếp tục trình bày về tình trạng sức khỏe của con trai, Chủ tọa Trần Nam Hà ngắt lời và đặt câu hỏi về mục đích của việc liên tục đề nghị cho Nam đi giám định pháp y tâm thần?

Trả lời Chủ tọa phiên tòa, bị cáo Liễu cho biết, không phải cứ mắc bệnh tâm thần là mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Với tư cách là một bác sĩ, bị cáo nhận thấy khả năng nhận thức của con trai có những biểu hiện bất thường.

Bị cáo Phó Đức Nam trả lời các câu hỏi của luật sư tại phiên tòa sáng 31/10.

Bị cáo Liễu cho rằng, người hiểu rõ và phải chịu đựng nhiều nhất trước những biến đổi tâm lý của Nam là Nguyễn Thanh Tâm - vợ chưa cưới của Nam. Ngoài ra, Lê Khắc Ngọ cũng là người từng ở bên cạnh Nam, chứng kiến những thay đổi trong hành vi, tâm lý của Nam.

Theo bị cáo Liễu, khi ở giai đoạn trầm, Nam có thể chỉ nằm một chỗ, không muốn làm gì và không còn thiết tha với cuộc sống. Ngược lại, khi ở giai đoạn hưng phấn, Nam có thể cùng nhân viên quay video TikTok đến 1 - 2 giờ sáng.

“Tôi không cho rằng có bệnh là mất khả năng nhận thức. Tuy nhiên, bị cáo mong việc xét xử Nam được thực hiện một cách khách quan, khoa học và toàn diện, trên cơ sở đánh giá đầy đủ tình trạng sức khỏe của bị cáo”, bị cáo Liễu trình bày.

Trước lời giải thích này, chủ tọa Trần Nam Hà tiếp tục truy vấn: “Theo bị cáo, một người bình thường có làm được những việc như bị cáo Phó Đức Nam đã làm đối với gần 1.000 bị hại ở đây không?”.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 31/10.

Đáp lời Chủ tọa, bị cáo Liễu bày tỏ sự đau lòng trước những thiệt hại mà các bị hại phải gánh chịu, đồng thời gửi lời xin lỗi đến những người có mặt tại phiên tòa. Bị cáo Liễu cho hay, một người bình thường, lương thiện sẽ không thực hiện những hành vi như vậy. Tuy nhiên, bị cáo lý giải rằng Nam còn trẻ, nông nổi và có thể đã bị đồng tiền làm mờ mắt.

Bị cáo Liễu tiếp tục đề nghị HĐXX xem xét yếu tố bệnh lý của con trai, đồng thời cho biết gia đình có 3 người mắc chứng rối loạn lưỡng cực.

Nghe đến đây, Chủ tọa Trần Nam Hà ngắt lời bị cáo và nói: HĐXX hiểu tâm tư và cảm giác của bị cáo, nhưng đối với một người tự nhiên có nhiều tiền như vậy thì khả năng có thể mắc những hành vi bất thường là thật!.

Ngay sau lời nói của Chủ tọa phiên tòa, nhiều bị hại có mặt tại phòng xử án đã đồng loạt vỗ tay.