Xét xử lưu động vụ án liên quan quy định về IUU

Hình ảnh tại phiên tòa lưu động.

Vừa qua, tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực - Phân hiệu 2, khu phố 9, phường Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, TAND khu vực 2 tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo H.V.N. về tội “Cản trở hoạt động của phương tiện điện tử”, quy định tại Điều 278 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Kiểm sát viên VKSND khu vực 2, tỉnh An Giang thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 22h3’ ngày 20/12/2025, H.V.N. (sinh năm 1975, thường trú tại khu phố 9, phường Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) muốn điều khiển tàu cá sang vùng biển Campuchia để đánh bắt hải sản trái phép mà không bị phát hiện.

Để thực hiện ý định, H.V.N. tháo dây cấp nguồn điện của thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá rồi cất giấu.

Đến khoảng 2h ngày 21/12/2025, lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiến hành kiểm tra và phát hiện hành vi vi phạm.

Tại phiên tòa, bị cáo H.V.N. thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát quá trình xét xử, tham gia làm rõ hành vi của bị cáo trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa.

Sau khi xem xét toàn diện chứng cứ, tài liệu và kết quả tranh tụng, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo H.V.N. 90 triệu đồng về tội “Cản trở hoạt động của phương tiện điện tử”.

Việc đưa vụ án ra xét xử lưu động tại địa bàn đặc khu Phú Quốc còn góp phần tuyên truyền trực tiếp các quy định pháp luật đến người dân, nhất là những quy định liên quan đến hoạt động khai thác hải sản và việc quản lý, sử dụng thiết bị giám sát hành trình tàu cá.

Thông qua phiên tòa, người dân có thêm điều kiện nhận diện hậu quả pháp lý của hành vi cố tình can thiệp, làm gián đoạn hoạt động của thiết bị giám sát nhằm che giấu việc đưa tàu ra vùng biển nước ngoài đánh bắt trái phép.

Thời gian tới, VKSND khu vực 2, tỉnh An Giang tiếp tục phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động nhằm tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; góp phần phòng ngừa vi phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, bảo vệ chủ quyền quốc gia và ngăn chặn tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).