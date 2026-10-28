Các bị cáo tại phiên tòa xét xử lưu động vụ án “Gây rối trật tự công cộng” - Ảnh: L.O

Theo cáo trạng, rạng sáng 19/4/2026, các bị cáo, gồm: Hồ Công Hoàng (SN 2008, trú tại xã Hải Lăng); Phan Văn Đồng Tâm (SN 2007, trú tại xã Hải Lăng); Lê Công Linh (SN 2007, trú tại phường Phong Phú, TP. Huế) và Lê Xuân Anh (SN 2005, trú tại xã Triệu Phong) cùng một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, mang theo hung khí, di chuyển trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh Quảng Trị. Khi đến khu vực Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Trị (cơ sở 2), nhóm này có hành vi phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, nẹt pô, la hét và sử dụng hung khí để khiêu khích, gây mất an ninh trật tự.

Liên quan đến vụ án, 9 bị can chưa thành niên được tách để điều tra, xử lý trong vụ án khác và đã xét xử sơ thẩm vào ngày 27/8/2026. Đối với 6 người dưới 16 tuổi, cơ quan chức năng chuyển xử lý hành chính do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi trên.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hồ Công Hoàng và Phan Văn Đồng Tâm, mỗi bị cáo 26 tháng tù; Lê Công Linh 5 tháng tù và Lê Xuân Anh 4 tháng tù, hai bị cáo này được hưởng án treo.

Thông qua phiên tòa xét xử lưu động, học sinh được trực tiếp theo dõi quá trình xét xử, hiểu rõ hơn những hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là dịp cảnh báo, giáo dục thanh thiếu niên nâng cao ý thức trách nhiệm, không tụ tập gây rối, vi phạm trật tự, an toàn giao thông và an ninh trật tự công cộng.