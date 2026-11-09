Xét xử lưu động, tuyên truyền về phòng, chống ma túy trong học đường

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Phúc Dinh (sinh ngày 05/9/1996, cư trú tại số 120/2, ấp Thới Mỹ 1, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

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Theo cáo trạng, do có nhu cầu sử dụng ma túy nên sau khi từ xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp đến phường Rạch Giá, tỉnh An Giang để đi chơi, Trần Phúc Dinh đã nhờ người tên Phúc (chưa rõ nhân thân, lai lịch) liên hệ để mua may túy để sử dụng.

Sau khi nhận ma túy, Dinh mang ma túy về một phòng trọ tại tổ 20, khu phố Vĩnh Phát, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang và lấy một ít ma túy ra để sử dụng. Số ma túy còn lại được bị cáo Dinh cất giữ để sử dụng lần sau.

Đến khoảng 17 giờ 10 phút, ngày 30 tháng 4 năm 2026, Công an phường Rạch Giá tiến hành kiểm tra, bắt quả tang trong túi quần phía trước bên phải của Trần Phúc Dinh có 01 (một) bịch nylon trong suốt được hàn kín, bên trong bịch nylon có chứa các hạt chất rắn màu trắng không đồng nhất.

HĐXX tuyên án

Qua giám định được xác định là chất ma túy, loại Methamphetamine có khối lượng là 0,6969 gam. Hành vi của bị cáo Trần Phúc Dinh đủ yếu tố cấu thành tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Phúc Dinh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Trần Phúc Dinh là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng để thỏa mãn cơn nghiện, bị cáo đã bất chấp mọi hậu quả xảy ra để thực hiện bằng được hành vi phạm tội.

Hành vi phạm tội của bị cáo là vi phạm đến chính sách quản lý độc quyền của Nhà nước về các chất ma túy, việc tàng trữ, sử dụng ma túy là tiền đề tạo ra nhiều tệ nạn xấu, đặc biệt là dễ dẫn đến nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác, làm tăng thêm sự phức tạp về tình hình trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Phúc Dinh 3 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đại biểu tham dự phiên tòa xét xử lưu động tại Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Theo Chánh án TAND khu vực 1 – An Giang Huỳnh Tất Ngọc Trân, việc phối hợp tổ chức phiên tòa xét xử lưu động giữa TAND khu vực 1, VKSND khu vực 1 với Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt là bước đổi mới thiết thực trong công tác tuyên truyền pháp luật học đường, gắn kết chặt chẽ giữa cơ quan tư pháp và cơ sở giáo dục. Hoạt động không chỉ đưa pháp luật vào đời sống học sinh một cách sinh động, mà còn góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh An Giang.

“Thông qua phiên tòa thực tế, chúng tôi muốn gửi gắm thông điêp mạnh mẽ đến các học sinh cần tự trang bị kỹ năng tự bảo vệ, kiên quyết nói “không” với ma túy, không thử nghiệm hay tiếp tay cho các hành vi vi phạm, đồng thời tích cực lan tỏa ý thức phòng, chống tệ nạn đến bạn bè và cộng đồng”, Chánh án TAND khu vực 1 – An Giang Huỳnh Tất Ngọc Trân nhấn mạnh.