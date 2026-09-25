Xét xử lưu động hai bị cáo phạm tội về ma túy

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2025 đến ngày 1/4/2026, Bùi Thị Thùy Dương đã nhiều lần mua bán trái phép chất ma túy tại Hải Phòng. Tổng khối lượng ma túy Dương mua bán được xác định là 76,48 gam, gồm 59 gam Ketamine và 17,48 gam MDMA.

Cụ thể, ngày 23/7/2025, Dương bán cho Nguyễn Duy Minh 10 gam Ketamine với giá 10 triệu đồng. Sau đó, Dương tiếp tục mua ma túy về chia nhỏ để bán cho nhiều người.

HĐXX phiên lưu động.

Ngày 1/4/2026, Dương đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đầu thú và khai nhận đang cất giấu ma túy tại tủ giày trước cửa nhà số 08/57 Hàng Kênh, phường Lê Chân, là nơi ở của gia đình Nguyễn Quốc Hoàng (người yêu của Dương)

Tiến hành khám xét, cơ quan chức năng thu giữ 26 viên nén màu đỏ, tổng khối lượng 9,09 gam, được xác định là ma túy MDMA; cùng 36,37 gam Ketamine được chia trong 37 túi nilon. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ cân điện tử, dụng cụ và nhiều túi nilon liên quan đến việc chia, cất giấu ma túy.

Đối với Nguyễn Quốc Hoàng, sáng 1/4/2026, Hoàng mua 1 túi ma túy Heroine với giá 1 triệu đồng để sử dụng. Sau khi mang về nhà, Hoàng chia ma túy vào hai túi nilon, cất giấu để sử dụng dần.

Đại diện Viện kiểm sát tại phiên toà.

Khoảng 16h40 cùng ngày, khi Hoàng đang ở nhà thì lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện và thu giữ 2 túi nilon chứa tổng cộng 1,17 gam Heroine.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của Bùi Thị Thùy Dương đã đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm h khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Quốc Hoàng phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và những nội dung liên quan trong vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Bùi Thị Thùy Dương 17 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, phạt bổ sung số tiền 10 triệu đồng; Nguyễn Quốc Hoàng 3 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Phiên toà lưu động phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vừa đóng vai trò là hình thức tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật sinh động, dễ hiểu đối với cộng đồng.

Trong vụ án này, đối với Nguyễn Duy Minh, người mua 10 gam Ketamine của Bùi Thị Thùy Dương để bán lại, đã bị khởi tố, truy tố và xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” trong một vụ án khác nên không xem xét trong vụ án này.

Đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của Bùi Thị Thùy Dương, Nguyễn Quốc Hoàng và Nguyễn Thế Bình, do không thuộc trường hợp quy định tại Điều 256a Bộ luật Hình sự, cơ quan Công an đã xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Đối với những người bán ma túy cho Dương, Hoàng và Bình, do chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên cơ quan điều tra chưa có căn cứ để xử lý.

Việc đưa vụ án ra xét xử lưu động tại địa bàn phường Lê Chân góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đồng thời cảnh báo về những hệ lụy nghiêm trọng của tệ nạn và tội phạm ma túy.