Xét xử lưu động 53 bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng

Quang cảnh phiên tòa.

Trong đó, 13 bị cáo đang bị tạm giam, các bị cáo còn lại được tại ngoại.

Theo cáo trạng, nguyên nhân vụ án xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Bùi Hưng Tài (SN 1993, thường trú xã Tân Lân, tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Quốc Đạt (SN 1997, ngụ ấp Nam, xã Tân Điền). Khoảng 14 giờ ngày 19-2-2026, tại nhà của một người quen ở phường Long Thuận, Tài dùng điện thoại liên hệ với Đạt qua Facebook, hẹn gặp để đánh nhau giải quyết mâu thuẫn.

Khi đó, Đạt đang nhậu cùng Võ Văn Thành Trai và một số người khác. Biết nhóm của Tài đang ở nhà Thuận, Đạt rủ nhóm của mình mang hung khí đến “chém”. Từ đó, Đạt và nhiều đối tượng liên tục gọi điện thoại, nhắn tin, rủ rê bạn bè, người quen tập hợp lực lượng. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều nhóm thanh niên được huy động, người rủ người, nhóm kéo nhóm, chuẩn bị hung khí để tham gia đánh nhau.

Quang cảnh phiên tòa xét xử.

Ở phía còn lại, Trần Quốc Dương (SN 2002, ngụ xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp) người đang nhậu cùng Tài, cũng có mâu thuẫn với một thanh thiếu niên là bạn của Đạt, rồi thách thức đánh nhau qua điện thoại và Messenger. Đối tượng này đồng ý và tiếp tục liên hệ, rủ thêm nhiều người đến tham gia.

Khoảng 19 giờ 36 phút ngày 19-2-2026, nhóm của Đạt gồm 13 người đi trên 5 xe mô tô đến nhà Thuận nhưng không gặp nên bỏ về. Đến 20 giờ 53 phút cùng ngày, Trai tiếp tục kéo người đến lần thứ hai nhưng vẫn không gặp Thuận. Tại khu vực trước nhà, nhóm đối tượng tụ tập đông người, mang theo hung khí, la hét, đạp cửa, làm náo loạn khu dân cư.

Không dừng lại, đến khoảng 2 giờ sau đó, 53 bị cáo tập trung đông người, đi xe mô tô, cầm hung khí di chuyển trên các tuyến đường thuộc địa bàn xã Long Thuận và xã Tân Hòa, đoạn từ cầu Xóm Sọc đến ngã ba Vạn Thành, la hét và dùng súng bắn nhau, gây náo loạn khu dân cư.

Hành vi của các bị cáo gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, gây hoang mang trong dư luận và bức xúc trong Nhân dân. Do đó, các bị cáo bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Việc xét xử lưu động tại địa phương nhằm răn đe, giáo dục và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong ngày 28 và 29-10.