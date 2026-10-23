Xét xử lưu động 2 vụ án về ma túy, tăng cường tuyên truyền pháp luật tại cơ sở

Các phiên tòa được tổ chức tại Hội trường thôn Ba Khe, xã Cát Thịnh, tỉnh Lào Cai, xét xử các bị cáo về các tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Quang cảnh phiên tòa.

Tham dự, theo dõi các phiên tòa có đại diện lãnh đạo các cơ quan tiến hành tố tụng, cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang cùng đông đảo người dân trên địa bàn xã Cát Thịnh.

Tại các phiên tòa, Kiểm sát viên VKSND khu vực 4 - Lào Cai thực hành quyền công tố, kiểm sát chặt chẽ hoạt động xét xử; chủ động tham gia xét hỏi, làm rõ hành vi phạm tội, phân tích, đánh giá các chứng cứ và tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội.

Trên cơ sở kết quả xét hỏi, tranh tụng công khai tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đã trình bày quan điểm luận tội, đề nghị mức hình phạt đối với từng bị cáo, bảo đảm có căn cứ, đúng quy định pháp luật, phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết của vụ án.

Đông đảo bà con Nhân dân xã Cát Thịnh đến tham dự.

Sau khi xem xét toàn diện chứng cứ, tài liệu và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên án đối với các bị cáo theo quy định pháp luật.

Việc tổ chức xét xử lưu động các vụ án về ma túy tại địa phương không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng ngừa tội phạm mà còn tạo điều kiện để người dân trực tiếp theo dõi hoạt động xét xử, hiểu rõ hơn những hậu quả, hệ lụy của tội phạm và tệ nạn ma túy.

Quang cảnh phiên tòa.

Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần cảnh giác và trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình trong việc phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần ngăn chặn ma túy xâm nhập vào cộng đồng.

Thông qua hoạt động xét xử lưu động, VKSND khu vực 4 và TAND khu vực 4, tỉnh Lào Cai tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm gắn với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.